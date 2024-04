Možete li legendarnog Magnuma zamisliti bez brkova? Ovako je izgledao bez svog zaštitnog znaka dok se još nije bavio glumom

Popularni ''Magnum'' od vrhunca karijere potpuno se promijenio, prisjetio se svojim početaka kad je još radio kao maneken.

Tom Selleck prisjetio se svojih početaka prije nego je postao jedan od najprepoznatljivijih glumaca na svijetu.

U razgovoru za People, ovaj 79-godišnji glumac krenuo je kao model kasnih 60-ih reklami za Pepsi, a nakon što se vidio na malim ekranima, počeo je osjećati da bi mogao zarađivati za život kao glumac.

Kako je izgledao u reklami dok je bio u svojim tridesetima, pogledajte u nastavku.

Zanimljivo je da je zbog glume napustio fakultet kako bi ganjao glumačku karijeru, a kao maneken radio je kako bi platio račune dok ne dobije prve angažmane. Bio je tek nekoliko koraka do diplome kada je potpisao ugovor s filmskom tvrtkom 20th Century Fox i odlučio prekinuti školovanje.

Potom je sudjelovao u TV emisiji ''The Dating Game''.

''To je zapravo priča o slučajnoj karijeri'', rekao je za novine.

''Nikada nisam pohađao tečaj glume. Nisam to ni želio'', priznao je.

A onda je dobio ulogu u sapunici ''The Young and the Restless'' 1967. godine.

No, prije serije koja ga je probila među zvijezde ostvario je još neke uloge u kojima je puno naučio o glumi.

''Puno se radi o neuspjesima, beskrajnim neuspjesima. Ako se namjeravate baviti glumom, bolje vam je da imate apetita za to'', govori.

U dobi od 35 godina dobio je glavnu ulogu kao Thomas Magnum u seriji ''Magnum: P.I.'' koja je postala kulturni fenomen.

Tom je imao još jednu priliku za veliku ulogu, no morao ju je propustiti. Naime, producenti su mu nudili ulogu Indiane Jonesa u filmu "Otimači izgubljenog kovčega", koju je na kraju utjelovio Harrison Ford. Selleck je morao odbiti ulogu jer ga je CBS prisilio na to rekavši da bi se to kosilo s njegovim ugovorom za seriju "Magnum P. I.".

Tijekom svoje duge karijere nije bio povezivan sa skandalima i uvijek je bio posvećen obitelji. Ženio se dva puta, a prva supruga bila mu je manekenka Jacqueline Ray. Razveli su se 1982. nakon 11 godina braka, a bivši supružnici imaju sina Kevina koji se bavi glumom.

Tomova druga supruga je glumica Jillie Mack, a zaljubio se u nju kada ju je vidio u londonskom kazalištu u mjuziklu "Mačke". Vjenčali su se 1987. godine i imaju kćer Hannu, koja se bavi uzgojem konja.

Ni dan danas Tom se ne odriče svog zaštitnog znaka, gustih brkova koji su ga proslavili, a kako izgleda danas i koliko se promijenio pogledajte u našoj galeriji.

