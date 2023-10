Svi ga pamtimo po zaštitnom muževnom znaku i kao srcolomca iz kultne serije, no danas ima potpuno novi imidž i puno se promijenio!

Tom Selleck je nakon dugo vremena snimljen u javnosti, a pokazao je novi imidž zbog kojeg ga nije baš lako prepoznati.

Američki legendarni glumac Tom Selleck snimljen je gotovo u neprepoznatljivom izdanju i to zahvaljujući novom imidžu nakon što se odrekao svog dugogodišnjeg zaštitnog znaka.

78-godišnjak Tom, koji se proslavio ulogom u kriminalističkoj dramskoj seriji iz 80-ih, "Magnum: P.I.", viđen je u Los Angelesu s gustom i prosjedom brdom, kojom je zamijenio brkove koje je nosio cijeli život. Paparazzi su ga snimili kod poznatog restorana brze hrane, a sudeći prema fotografijama nije ih niti primijetio.

Osim muževnim ukrasom na licu Tom je u omiljenoj akcijskoj drami privlačio pozornost i vrućim hlačicama koje je njegov lik Magnum često nosio. Krajem 80-ih zaigrao je i u hit-komediji "Tri muškarca i beba", koja je ostvarila zaradu u kinima od 240 milijuna dolara, dok je u nju bilo uloženo tek 15 milijuna dolara.

Glumac je mlađim generacijama poznat pak i po ulozi doktora Richarda Burkea, dečka Monice u kultnoj seriji "Prijatelji", a posljednjih godina mogli smo ga gledati u televizijskoj drami "Plava krv" u ulozi policijskog povjerenika Franka Reagana.

Zanimljivo je da je zbog glume napustio fakultet kako bi ganjao glumačku karijeru, a da bi platio račune dok ne dobije prve angažmane, radio je i kao maneken. Bio je tek nekoliko koraka do diplome kada je potpisao ugovor s filmskom tvrtkom 20th Century Fox i odlučio prekinuti školovanje.

Svjetsku slavu stekao je tek s 35 godina u seriji "Magnum P.I.", no na početku je bilo problema. Naime, stigao je na Havaje spreman za snimanje, no ono je bilo odgođeno na šest mjeseci zbog štrajka glumaca. Selleck je već unajmio stan i potpisao ugovor za njega, pa je radio kao majstor dok nije počelo snimanje kako bi financijski izdržao to razdoblje.

Tom je imao još jednu priliku za veliku ulogu, no morao ju je propustiti. Naime, producenti su mu nudili ulogu Indiane Jonesa u filmu "Otimači izgubljenog kovčega", koju je na kraju utjelovio Harrison Ford. Selleck je morao odbiti ulogu jer ga je CBS prisilio na to rekavši da bi se to kosilo s njegovim ugovorom za seriju "Magnum P. I.".

Glumac je to tek otkrio 2014. godine, a njegova propuštena prilika pokazala se kao velika greška jer je prvi dio o pustolovinama arheologa Indiane Jonesa zaradio 389 milijuna dolara, dok mu je budžet bio tek 20 milijuna dolara. Usto, na njemu je radio redatelj Steven Spielberg, peterestruki oskarovac.

Tom je veliki ljubitelj životinja i u jednom trenutku imao je pet pasa. Psa je imao i njegov lik u filmskom serijalu snimljenom prema knjizi o detektivu Jesseju Stoneu. Iako jede meso, Selleck nikada ne ubija životinje na svom ranču, a jednom je prilikom ispričao kako je dao kremirati kravu sa svog imanja kako bi imao njezin pepeo kraj sebe.

Glumac je poznat i po odbojnosti prema tehnologiji. Naime, rekao je kako rijetko šalje SMS-ove i da nikada nije koristio e-mail, a nema ni društvene mreže.

Tijekom svoje duge karijere nije bio povezivan sa skandalima i uvijek je bio posvećen obitelji. Ženio se dva puta, a prva supruga bila mu je manekenka Jacqueline Ray. Razveli su se 1982. nakon 11 godina braka, a bivši supružnici imaju sina Kevina koji se bavi glumom.

Tomova druga supruga je glumica Jillie Mack, a zaljubio se u nju kada ju je vidio u londonskom kazalištu u mjuziklu "Mačke". Vjenčali su se 1987. godine i imaju kćer Hannu, koja se bavi uzgojem konja.