Zbog požara u zagrebačkom Mintu svi su se raspisali o bivšem mužu naše glumice, evo koliko se promijenio otkako su bili u braku!

Kristijan Babić, vlasnik kluba Mint koji je izgorio u požaru, javnosti je otprije poznat po braku s glumicom Jelenom Perčin.

U noći s ponedjeljka na utorak u Zagrebu je izgorio popularni noćni klub Mint, čiji je vlasnik Kristijan Babić.

"Čuli smo jutros, nažalost, da je naš klub izgorio. Još uvijek ne znamo kolika je šteta unutra. Mene su obavijestili moji suradnici i ja sam došao čim sam mogao. Policija još uvijek provodi očevid i to će potrajati cijeli dan, zasad to su jedine informacije" kazao je Babić za medije te je dodao i kako ne zna što je uzrokovalo požar te da nije dobivao nikakve prijetnje.

"Sve je bilo pokriveno nadzornim kamerama, tako da vjerujem da ćemo tu dobiti odgovore na pitanja. Postoji nekoliko potencijalnih mjesta s kojih je požar mogao krenuti. Unutra je bila sva oprema, spremno za otvorenje kluba, tako da je šteta doista velika. Sigurno ćemo otkazati neke evente jer će nam biti potrebno neko vrijeme da obnovimo cijeli klub", zaključio je.

Babić je javnosti otpije poznat po braku s našom glumicom Jelenom Perčin, s kojom ima i kćer Lotu.

Njih dvoje bili su u braku od 2008. do 2011. godine, a svadbu im je obilježila jedna tragedija. Naime, mladenci su morali odgoditi datum vjenčanja zbog ubojstva Jelenine prijateljice Ivane Hodak, koja joj je trebala biti kuma.

Glasine o njihovu razvodu počele su kružiti kada je Jelena snimala seriju "Na granici" i kada se nagađalo da je na setu zaiskrilo između nje i kolege Ivana Hercega.

Jelena se o tome nije oglašavala, ali je otkrila da je s bivšim suprugom nakon razvoda ostala u dobrim odnosima.

"Imam sreću što sa svojim bivšim mužem odlično funkcioniram. Mogu reći da smo mi stvarno sretno razvedeni i on je apsolutno prisutan u životu moje kćeri, sudjeluje u svemu, dapače. A razvod je ružan, to je jedna ružna situacija, bez obzira na to što se dogodilo i kako. Svaki je razvod muka. Imaš osjećaj poraza i neuspjeha u životu. Mogu reći iz svog iskustva je da koje god povrede i nepravde doživjeli, kad je dijete u pitanju, ono mora biti iznad svega toga. Ako je dvoje ljudi odgovorno i voli dijete više od sebe, onda se stvari daju dogovoriti vrlo civilizirano", kazala je Perčin jednom prilikom za IN magazin.

Kako je Babić izgledao dok je bio u braku s Jelenom i koliko se otad promijenio, pogledajte u galeriji.

Jelena je ranije ove godine potvrdila i razvod od drugog supruga, kolege Momčila Otaševića, s kojim je tijekom pet godina braka dobila dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakšu.

