Neven Ciganović u mladosti je plesao u spotu domaće grupe, pogledajte kako je tada izgledao!

Mladi i rasplesani Neven Ciganović pojavljuje se u spotu grupe Neki to vole vruće za pjesmu "Reci da".

Ovog tjedna u kvizu Nove TV "Joker" pojavilo se jedno pitanje o Nevenu Ciganoviću koje je namučilo iskusnog kvizaša Lovru Jurišića.

Pitanje je glasilo: "U kojem se spotu benda Neki to vole vruće pojavljuje mladi i rasplesani Neven Ciganović?", a bili su ponuđeni odgovori: "A) Bojler, B) Reci da, C) Medu moj i šećeru i D) Jeans generacija".

U pomoć je pozvao prijatelja Josipa Paškova, kazavši kako je on dobar u glazbi, no ni on nije znao točan odgovor, pa je tako Lovro iskoristio tri džokera ne bi li došao do točnog odgovora - "B) Reci da".

Tim smo se povodom odlučili prisjetiti spota s mladim i rasplesanim Ciganovićem.

Neven u spotu nosi crvenu košulju i hlače, crni i smiješne, okrugle naočala te se zabavlja s plesačicama, a može se reći i da je najveseliji u ekipi.

Nije tajna da se Ciganović u međuvremenu podvrgnuo raznim estetskim zahvatima, o kojima otvoreno govori i kojima je potpuno promijenio svoj izgled.

"Čovjek kad nije zadovoljan s nekim stvarima kako su ti postavljene prirodno onda posežeš za nekakvim tretmanima, operacijama, ili bilo šta da bi postigao izgled koji tebi odgovara, koji ti imaš zacrtano sebi u glavi", objasnio je Neven zašto je radio zahvate u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Pogledaji ovo Celebrity Sređena Kolinda dobro se provela na rođendanu naše poduzetnice, a s njima je slavio i Neven Ciganović: "Divne slike!"

Inače, grupu Neki to vole vruće osnovali su Silvestar Dragoje Šomi i Miroslav Stanić Jimmy 1984. godine , a pjesma "Reci da" bila je jedan od hitova s njihova prvog koji su izdali 1985. i koji su jednostavno nazvali "Neki to vole vruće".

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Prozvali su je najljepšom ženom koja je hodala zemljom, a zbog večere s Putinom umalo je završila iza rešetaka

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jole pokazao svoje prekrasne kćeri i ženu, a opisom uz fotografiju sve je oborio s nogu!