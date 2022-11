Iskreni intervju Nevena Ciganovića: ''Žao mi je što nisam završio medicinu, definitivno mogu asistirati bilo kojem doktoru''

Neven Ciganović često se šali na tuđi račun, ali se isto tako dobro zna našaliti i na svoj račun.

I ako ste mislili da već sve znate o Nevenu Ciganoviću, neka njegova razmišljanja čut će prvi put! Naravno, za početak o čemu bi, nego o estetskim zahvatima. Mnogi estetski kirurzi za njega kažu da se itekako razumije u njihov posao!

''To je točno, i mogu ti reći da je meni samo žao da ja nisam, fakat, završio medicinu, jer meni samo fali skalpel i ostali istrumenti da bih ja mogao nešto napraviti. Ja definitivno mogu asistirati bilo kojem doktoru i reći mu što treba napraviti. Između ostalog, zato što sam isprobao na sebi i zato što me to zanima'', rekao je.

Putovao je dosta, a na zahvatima je bio u Turskoj, Francuskoj i Iranu. I zašto, i zašto, i zbog čega, i opet zbog čega je napravio sve zahvate na sebi? To su pitanja koja redovito sluša!

''Šta ja znam. Čovjek kad nije zadovoljan s nekim stvarima kako su ti postavljene prirodno onda posežeš za nekakvim tretmanima, operacijama, ili bilo šta da bi postigao izgled koji tebi odgovara, koji ti imaš zacrtano sebi u glavi'', kaže.

Budući da su se mijenjali trendovi godinama je neke stvari na sebi nadograđivao jer su mu se više dopadale, ali, čini se, kaže, finalni izgled je postigao.

To znači da je sad kraj?

''Pa promjenama. Ne bih htio ništa više promijeniti. Ne želim izgledati drugačije nego što sad izgledam, ali ovo je sad održavanje. K’o stari auto'', kaže.

Je li to na neki način njegova želja da ostane izgledom vječno mladolik i zaustavi starenje?

''Pa da, u principu to je želja. Dapače! Ja bih volio što duže zadržati mladoliki izgled, ako izgled Petra Pana. Ja bih volio da kako se ja osjećam iznutra da se to projicira na van'', kaže.

Kaže, kako iznutra ne osjeća da je u šestom desetljeću. Naprotiv osjeća se poletno, mladoliko, ima želju za izlascima, zabavama. Na sebi je mijenjao usta, nos i jagodice. Na upit koliko je to zahvata odgovor nije jednoznačan! Nos je recimo morao operirati i nekoliko puta, da bi dobio željeni izgled.

A što je bilo s onom pričom da je stavljao silikone u bicepse, tricepse, pozadinu?

''Dal’ tako izgledam? Ne bih baš rekao. Sav sam ''flat''. E to je to. Takav smo narod. Ti priznaš nešto, i onda ti oni dodaju ne znam kaj. I onda svi ono -on je plastičan. Kao prvo, nisam plastičan! Ljudi, u meni nema ništa plastike'', rekao je.

Nazvao bi on to da je isklesan! A je li morao mijenjati osobnu iskaznicu?

''Ne! Iako mogu ti reći da me svaki put začuđeno pogledaju kad prelazim granicu, kad dođem negdje. Onak’ gore-dolje, gore-dolje, da, da, da, da..'', kaže.

A bol koju je podnosio na operacijama! Često se pitao “Što mi je to trebalo!?”

''Već nakon tjedan dana, oteklina i podljevi kad je sve to počelo splašnjavati, zaboravio sam to kaj sam rekao. Tako da, ne znam što bih ti rekao. Svaka ta operacija je trauma za tvoje tijelo'', kaže.

Iz ove perspektive, sad ne žali!

Je li sad sretan i zadovoljan kako izgleda?

''Pa ja neću biti nikad sretan i zadovoljan kako izgledam. To je očigledno. To je neki poremećaj u mojoj glavi''.

Na upit, a što će kad doživi 65. ili 70.?

''Ja sam zakačen, tako se to kaže na plastične operacije, odnosno na estetsku kirurgiju i neke su stvari neminovne, dakle kao neki face lifting. Dakle ja taj face lifting, ja znam da ću ga napraviti, samo ga pokušavam odgoditi što kasnije'', kaže.

Nada se da će vremena donijeti neke nove tehnologije i tretmane kojima će moći održavati svoj željeni izgled, a da ne mora ponovno pod nož. Britak je i iskren na jeziku! A kako on podnosi kad drugi govore o njemu - Vidi ga na što sliči, što je napravio od sebe Ne dotiče me - dodaje, to sam napravio zbog sebe, ali..

''Meni je najsmješnije kad na neki članak napišem neki komentar, a moj je komentar isključivo vezan za taj članak, a onda se ljudi nakvače na mene i mene komentiraju. Oni misle da rade meni nekaj loše i da meni to sad nekaj znači što su oni napisali'', priča.

Uzvratit će, ne znači mu! Jednostavno ignorira!

''Jedino mi ide na jetre kad me vide na cesti pa se sablažnjavaju. Ma nisam ja neki koji se skriva u mišjoj rupi, pa ne izlazim, pa se vi sad sablažnjavate kad me vidite. Možete me vidjeti pa svugdje. Ali svi hoće napraviti selfie.

Kaže kako je to sa selfijima najmanje što može napraviti za neku osobu, ali je i svjestan da se netko fotka s njim zato što mu je, to fora, ili da se poslije, kako kaže netko 'sprda' s njim!

Plaši li se starenja?

''Pa da, užasno se toga plašim. Ne samo da se plašim starosti. Ja sam teški hipohondar. Ne dao Bog da meni nekaj zašteka ja sam gotov. Ja već zovem doktoricu, doktora, traži po google-u, a tamo možeš počitati sve i svašta…'', priča.

Uvijek ide u teretanu, ali dodaje, i toga mu je puna kapa. Onaj moment kad je gotov s treningom to mu je najbolje!

''Ja se svaki put moram tjerati u tu teretanu. Ja nikad nisam rekao, wau idem vježbati. Ne, to mi je teška tlaka, mrzim to'', priznaje.

Visok je 188 cm, težak 102 kg. Obožava jesti pice, a o njima priča kao o blagu. Kaže nema one koju ne bi pojeo. Uz to, čak i kad je na dijetama, ne može bez slatkog.

''Auu, kekse! Kekse obožavam. I to napolitanke'', kaže.

Koje sportove voli?

''Sportove! Sportaše bih Ti lakše odgovorio'', rekao je. Pa evo i koje sportaše obožava.

''Pa sve one koje imaju dobre zaobljene guze, koji su atletske građe, s lijepim izduženim mišićima. Faca mi nije ni bitna, na to se i ne obazirem, može biti i ružan. A vidiš, ženske sportove, to baš i ne pratim'', kaže.

Reći će, iako je hipohondar, ne ide redovito na preglede, ali se liječniku javlja čim ga nešto zaboli!

''Bojim se svega. Bojim se moždanog, bojim se srčanog. Ne dao Bog da me zaboli glava, već mislim da imam moždani udar. Kad me počnu boljeti psa više ne znam gdje mi je srce, lijevo ili desno, sve me boli, odmah zovem sve žive'', kaže.

U zadnje vrijeme ga bole križa, ponekad ga uklješti, ali hoće to s godinama. Bilo je tu još nekih stvari, o kojima smo razgovarali, ali nisu za ovaj termin, pa je došlo vrijeme pozdraviti se!

