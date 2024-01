Kako je Kate Middleton od djevojke kojoj se javnost izrugivala postala omiljena članica kraljevske obitelji?

Kate Middleton prošla je dug put od djevojke nestašnog princa do omiljene članice kraljevske obitelji.

Princeza od Walesa Kate Middleton slavi 42. rođendan, a tim smo se povodom prisjetili koliko se njezin život promijenio otkako se udala za princa Williama.

Budućeg britanskog kralja Kate je upoznala 2001. godine na Sveučilištu St Andrew's, gdje su oboje studirali.

"Mislim da si rekao da sam zapravo pocrvenjela kad sam te upoznala i nekako sam pobjegla", izjavila je tijekom zajedničkog intervjua s Williamom povodom njihovih zaruka 2010. godine. "Bila sam jako sramežljiva zbog susreta s tobom", priznala je tada.

No kako su provodili sve više vremena zajedno, otkrili su da imaju mnogo toga zajedničkog i uživaju u međusobnom društvu, a ljubav je navodno planula nakon što je William ugledao Kate na modnoj pisti.

Priča se da je William platio 200 funti za ulaznicu kako bi sjedio u prvom redu revije, koju je nosila i Kate, te je s prijateljima na glas komentirao: "Vau, Kate je zgodna!". To je navodno bio početak njihove ljubavne priče, a haljina koju je Kate tada nosila prodana je za vrtoglavih 78 tisuća funti na aukciji nakon revije koja je postala jedan od njezinih najpoznatijih modnih trenutaka.

No, kada je započela vezu s princem Williamom, Kate vjerojatno nije ni sanjala što sve to nosi sa sobom.

Otkako se 2004. doznalo da su par, paparazzi su ih počeli danonoćno pratiti u stopu, zbog čega je Kate čak jedno vrijeme odlučila napustiti London, kako bi se situacija barem malo primirila.

Mediji su tada bili opsjednuti pričom o djevojci iz srednje klase koja je osvojila britanskog princa, a neko je vrijeme proživljavala i pravi medijski linč s okrutnim nadimcima, poput Waity Katie (Kate koja čeka), jer se godinama čekalo da je William zaprosi.

To se u konačnici i dogodilo. Par se vjenčao 29. travnja 2011. u Westminsterskoj opatiji, koju je ispunilo čak 2000 uzvanika, a njihovo vjenčanje bilo je kraljevski događaj godine.

Kate se iz raskošne vjenčanice kasnije preodjenula u drugu haljinu, organizirana su dva primanja, a događaj je uključivao povorku kočijom središtem Londona i na kraju dva poljupca na balkonu Buckinghamske palače.

Ceremoniju, koja se prenosila uživo u Ujedinjenom Kraljevstvu pratilo je gotovo 25 milijuna ljudi, a procjenjuje se da je događaj u svijetu pratilo oko dvije milijarde gledatelja.

Poznato je i da je William prije vjenčanja dao zavjet Kateinim roditeljima da će je uvijek štititi i da neće dopustiti da nikad pati, kao što je to bio slučaj s njegovom pokojnom majkom Dianom.

Kate i William danas su ponosni roditelji troje djece, princa Georgea (10), princezu Charlotte (8) i princa Louisa (5).

Kate je u međuvremenu postala i miljenica javnosti, zbog čega je često prate i usporedbe s neprežaljenom princezom Dianom.

Nije poznato kako će Kate proslaviti svoj posebni dan, no teško da će ga ove godine pokvariti princ Harry i Meghan Markle, koji su 2020. baš na njezin rođendan objavili da napuštaju kraljevske dužnosti.

