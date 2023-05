Zrinka Cvitešić danas je poznata diljem svijeta, no na fotografijama iz 2007. mnogi je ne bi prepoznali!

Pojavile su se fotografije Zrinke Cvitešić iz 2007. godine na kojima ima drugačiju frizuru nego većinu karijere i nije je baš lako prepoznati.

Naša glumica Zrinka Cvitešić (43) izgradila je svjetsku karijeru i već godinama živi i radi u Londonu.

Zadnju veliku ulogu ostvarila je u britanskoj seriji "Moć", u kojoj je utjelovila lik Tatiane Moskalev, bivše olimpijske gimnastičarke i opake bivše prve dame Moldavije koja ubija svojeg supruga i preuzima vlast u zemlji.

No sada su se pojavile njezine fotografije iz 2007. godine, dok još nije stekla svjetsku slavu. Tada je snimljena na koncertu kralja romske glazbe Šabana Bajramovića, a zbog frizure sa šiškama, na fotografijama koje možete pogledati iu galeriji nije j baš lako prepoznati.

Zrinka je u to vrijeme bila u vezi s Michaelom Youngom, Amerikancem hrvatskog porijekla zbog kojega je živjela na relaciji Zagreb – New York, ali je veza pukla jer je Zrinka čeznula za hrvatskim domom i nije se htjela trajno preseliti u New York. Tijekom te veze, Zrinka je odlaske u Ameriku koristila za usavršavanje plesa i pjevanja, ali i engleskog jezika.

Zatim je 2009. godine započela vezu s Hrvojem Rupčićem, bubnjarom Cubisma, koji se tada razveo od supruge Tine, nakon 11 godina braka, tijekom kojeg su dobili sinove Nou i Jakova. Njihov veza trajala je više od pet godina, a prekinuli su kada se Zrinka zaljubila u nogometaša Niku Kranjčara, s kojim je trenutno u vezi.

Zrinka i Niko svoju su ljubavnu priču započeli 2014. godine. Upoznali su se kada je Zrinka zbog poslovnog angažmana na West Endu bila u Londonu, gdje je Niko također boravio.

