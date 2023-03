Zrinka Cvitešić otkriva kako uspijeva ostati na zemlji unatoč svjetskom uspjehu: ''Tako sam odgojena...''

Glumica Zrinka Cvitešić, ulogom Tatiane Moskalev u seriji The Power, potvrdila je zvjezdani status i daleko izvan granica Lijepe naše. Od danas je publika širom svijeta može vidjeti kao bivšu prvu damu Moldavije. Nakon što je zabljesnula na premijerama u Londonu i New Yorku, vratila se u Zagreb, gdje nije propustila reviju prijatelja Roberta Severa. Kako unatoč svjetskom uspjehu uspijeva ostati čvrsto na zemlji, otkrila je Ani Veli.

Glumica Zrinka Cvitešić, ljude koji je prate u karijeri, vjerno podržava. Još od prvih revija Roberta Severa većinu je odgledala iz prvog reda.

''Mi smo nekako kao klinci zajedno počeli i zahvaljujući nekim ljudima u fashionu kao šzo jr on, kao što je Saša Joković, kao što je Matija Vuica, imala sam rpiliku baš dosta rano ući u taj svijeti i naučiti. I baš sam im zahvalna svima'', govori Zrinka koja je blistala na nedavnim premijerama u Londonu i New Yorku.

''Bilo je jako lijepo, ali jako naporno. Bilo je preko 20 intervjua, ali smo svi bili jako ponosni jer se već 4 godine radi na ovom projektu, ja osobno tri. Korona nas je dosta zezala u svemu tome i baš smo se naradili krvavo, ali sudeći prema prvoj publici u Londonu i New Yorku, prema pressu i reakcijama, izgleda da smo napravili jako dobar posao'', priča Zrinka.

Serija se danas počela prikazivati širom svijeta. Za ulogu Tatiane Moskalev, koja u seriji ''The Power'' ubija svojeg supruga i preuzima vlast u Moldaviji, bilo joj se teško pripremiti.

''Ono što je bilo najljepše je to što nikad nisam igrala ulogu koja je toliko daleko od mene, tako da sam baš kopala i trebala sam pronaći nekako tu cestu koja će me dovesti do te uloge i bilo mi je baš jako lijepo na tom putu'', priča Zrinka.

Zrinka je hvaljena zbog glumačke svestranosti. Ostvarila je niz zapaženih filmskih uloga, poput onih u filmovima "Što je muškarac bez brkova?" i "Na putu". No izgradila je i uspješnu kazališnu karijeru.

Za ulogu u mjuziklu ''Once'' osvojila je 2014. prestižni Olivier za najbolju glumicu. O njezinu privatnom životu i poslovnim uspjesima pišu domaći i svjetski mediji, no otkrila nam je koliko javnost može uistinu imati uvid u to kakva je osoba na osnovi onoga što pročita ili vidi.

''Čovjek je čovjek bio poznat, nepoznat. Ono što jesi to je nekako ono što izlazi van i to je ono što ostaje u svemu tome i dosta je važno ostati na zemlji čvrtso tako da sve što dođe u životu može biti jako lijepo, ali ne možeš poletjeti'', priča Zrinka te objašnjava kako uspijeva ostati pri zemlji uz sve svjetske uspjehe.

''Prvo, tako sam odgojena, drugo, okružena sam ljudima koji su takvi i koji bi me prvi povulli za rukav da počnem letjeti, tako da, valjda je to zahvaljujući drugim ljudima, eto'', zaključila je Zrinka.

Lijepoj Zrinki želimo još mnogo domaćih i svjetskih zvjezdanih trenutaka, a moramo priznati da bi bilo sjajno kada bi s The Powerom osvojila Emmy.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.