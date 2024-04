Prepoznajete li mladića na fotografiji? Od ovih prizora prošle su 24 godine, a mi na prvu nismo pogodili o kome je riječ!

Evo kako je Zlatan Ibrahimović izgledao prije dvadesetak godina, u počecima svoje karijere nije imao dugu kosu.

Zlatan Ibrahimović danas je jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta, a njegovu nogometnom umijeću mnogi se dive već godinama. Svoj talent počeo je brusiti u mladim danima, a već kao tinejdžer bio je uspješan nogometaš i igrao za Ajax.

U našoj galeriji možete pogledati fotografije iz doba kada je Zlatan imao oko 20 godina. S kratkom kosom, jedno vrijeme i obojenom u plavo, Zlatan je bio mršaviji nego danas, no imao je prepoznatljive crte lice zbog kojih ga je teško ne prepoznati.

U to vrijeme, kad je imao 21, upoznao je i svoju partnericu Helenu Seger, koja je od njega starija 11 godina.

Ona se jednom prilikom prisjetila njihova prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.

Nikad se nisu vjenčali, a zajedno imaju i dva sina, Maximiliana i Vincenta, koji je već uspješno nastavio tatinim stopama.

