Sjećate li se kako je naša mlada pjevačica izgledala kad se prvi put predstavila hrvatskoj publici? Imala je samo 10 godina, a prozvali su je čudom od djeteta!

Antonia Dora Pleško prisjetila se svojeg nastupa u showu "Supertalent" kada je imala samo 10 godina.

Naša mlada pjevačica Antonia Dora Pleško, koju trenutno gledamo kao natjecateljicu showa "Tvoje lice zvuči poznato", na sceni je prisutna od malih nogu.

Pleško se domaćoj publici prvi put predstavila kao desetogodišnja djevojčica u showu "Supertalent" 2009. godine. Tada je svojim talentom očarala i žiri i publiku te je natjecanje završila u samom finalu, a nazivali su je malenom Lizom Minelli, splitskim čudom od djeteta te je čak dobila i ulogu u holivudskoj seriji.

Pogledaji ovo Celebrity Domaću publiku osvojila je kao talentirana djevojčica, a sada se nitko ne može nadiviti tome u kakvu je ljepoticu izrasla!

Sada se prisjetila svojih početaka i na Instagramu je objavila fotografiju sa svojeg polufinalnog nastupa u "Supertalentu" kada je u žutoj haljinici izvela pjesmu "It's oh so quiet".

"Ponosna na tebe svaki dan mala", napisala je Antonia uz fotografiju kojom je mnoge vratila u prošlost.

"Mislim da nema tko te tada nije zapamtio! Kao da je jučer bilo", "Moja najdraža djevojčica u žutoj haljinici", "Predivna onda, a predivna i sada", "Tu se odmah vidjelo da si stvorena za velike stvari", neki su od brojnih komentara koje je dobila.

Antonia se u "Supertalent" vratila i 2017. godine, a iako je došla samo kao pratnja prijateljici Loreni Bućan, na kraju je i sama nastupila te je dobila zlatni gumb.

Pogledaji ovo Celebrity Antonia Dora Pleško pokazala neprežaljenog oca i svoju lijepu majku, usporedili je s jednom od najljepših žena svijeta!

I tada joj je pobjeda u showu izmakla za dlaku, no njezina je karijera nakon toga doživjela strelovit uspon.

Nastupala je na popularnim domaćim festivalima, natjecala se i na Dori, izbacila nekoliko pjesama i spotova, a osim glazbom pozornost javnosti danas privlači i svojim izgledom. Prošle godine pokrenula je i vlastiti podcast u kojem prepričava situacije iz svoga života koje su dosad bile nepoznanica.

Pogledaji ovo Celebrity Antonia Dora podijelila je komentar naše pjevačice u koju se transformirala, idol joj je još od djetinjstva

Njezinu neiscrpnom talentu možemo svjedočiti svake nedjelje u showu "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem ne prestaje oduševljavati odličnim transformacijama.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ronaldo i njegova Georgina ne mogu biti zaljubljeniji, ali ni zgodniji: Pogledajte prizore kojima su izazvali divljenje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Josipa Lisac nakon 36 godina vratila se u grad uz koji je vežu lijepe uspomene: "Šteta što niste došli i prije!"