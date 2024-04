Prijatelji iz djetinjstva na ovo su se pripremali odmalena, a izveli su nešto dosad neviđeno: "Sad smo zajedno na pozornici i gleda nas cijela Hrvatska!"

Antonia Dora Pleško i Luciano Plazibat u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" odmjerili su snage kao dvije Madonne.

U osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" prvi put smo imali priliku svjedočiti takozvanom srazu titana, odnosno okršaju dvoje kandidata u istoj transformaciji.

Luciano Plazibat iskoristio je svoj joker i izazvao je svoju prijateljicu iz djetinjstva Antoniju Doru Pleško da odmjere snage kao dvije Madonne.

"Mi ne idemo jedno protiv drugog, nego nas dvoje na njih šest", našalili su se prije nastupa,a objasnili su i kako je Antonia Madonna s početka karijere, a Luciano ona zrelija, s 50 godina iskustva. Također su istaknuli i kako će se Antonia bolje snaći s pjevanjem, a Luciano u plesu.

"Ja bih rekla da je naše prijateljstvo posebno jer uvijek smo se isticali u ekipama, zašto što imamo najviše energije", ispričala je Antonia Dora, pa su se prisjetili su se i kako su se mali igrali showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"I sad smo zajedno u imitaciji, na pozornici i gleda nas cijela Hrvatska", dodala je Antonia Dora, koja je izašla prva na pozornicu i izvela je Madonnin hit iz 80-ih "Into the Groove".

Čim je ona završila, počeo je Lucianov nastup, a on je pjevao Madonninu pjesmu "Girl Gone Wild" iz 2012. godine, da bi mu se na samom kraju pridružila Antonia, pa su zajedno zaključili ovaj nastup za pamćenje.

"Ja mislim iskreno da je Dora pjevački bila u prednosti, ali i da je došla na Lucianov teren i da ju je pojeo. Od tebe Dora očekujemo uvijek da si dobra, a neka je i on dočekao svojih 5 minuta. Pronašao se u pjesmi, u koreografiji i stvarno si imala sreću da si imala zajednički nastup sad ti s njim. Tako da što se mene tiče, pojeo te kao malu bebu. Ali ovo je meni bilo kao eurovizijski nastup", komentirao je Enis Bešlagić.

"Ja se neću složiti s Enisom. Oboje ste večeras bili senzacionalni. Antonia je imala jedan malo mirniji nastup, dok je Luciano imao nastup s turneje. Što se tiče vokala, Antoniji je kao vrhunskoj vokalistici to teško imitirati, jer Madonna je show, ona je drama, tako da je po tome tvoj zadatak bio teži. No, to ne umanjuje ono što si ti Luciano izveo na ovoj pozornici i ti si večeras samo zacementirao koliko je glazba u tebi, koliko ti živiš glazbu i pokazao si da zaista zaslužuješ biti plesač u Americi i plesati na pozornici s američkim zvijezdama", bio je pun pohvala i Mario Roth.

"Ovo što sam sad vidjela, moram priznat Luciano da sam te tek sad doživjela kao zaista vrhunskog, vrhunskog plesača. Što se tiče Antonije, znamo da je ona vrhunski vokalista i po tom pitanju mislim da si imala malo lakši zadatak, bila si statičnija, mirnija. Meni je mrvicu više Luciano danas zaokupio pažnju, no pohvale za oboje", rekla je Minea.

"Ja sam upoznao Madonnu u Zagvozdu, ona je došla i pričala sa mnom, Igor je vidio", našalio se Goran Navojec.

"Dora je sve napravila apsolutno točno, a Luciano je donio taj sukus Madonne i to što ona kao kraljica popa znači, nisi pokušavao imitirati taj glas, to ti je velika prednost. Osjetio si i po svom srcu da si bio nenadmašan, čestitam", zaključio je Navojec.

