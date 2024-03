Urnebesni Spike iz "Ja u ljubav vjerujem" ljubio je neke od najljepših žena svijeta, a jedno je vrijeme vodio i dvostruki život!

Rhys Ifans najpoznatiji je po ulozi u filmu "Ja u ljubav vjerujem" no glumio je i u "Harryju Potteru", "Spider-Manu" i "Zmajevoj kući", a pozosnost javnosti oduvijek je privlačio i svojim ljubavnim životom.

Velški glumac Rhys Ifans osvojio je simpatije javnosti kao smušeni Spike u romantičnoj komediji iz 1999. godine "Ja u ljubav vjerujem", u kojoj je glumio s Hughom Grantom i Julijom Roberts.

Gledali smo ga i kao Xenophiliusa Lovegooda u filmu "Harry Potter i darovi smrti" iz 2010. godine, glumio je i negativca Lizarda u filmu "Čudesni Spider-Man" iz 2012. godine, a zatim i 2021. u "Spider-Man: Put bez povratka".

Još jednu značajnu ulogu ostvario je u hit-seriji "Zmajeva kuća", u kojoj je utjelovio Otta Hightowera, najvećeg suparnika princa Daemona Targaryena.

Zbog uloga je često mijenjao i svoj izgled, pa nije uvijek bilo lako prepoznati ni da se radi o istom glumcu, a njegove transformacije tijekom godine pogledajte u našoj galeriji, gdje možete vidjeti i kako 56-godišnji glumac izgleda danas.

Zanimljiva je i njegova ljubavna prošlost. Ifans je ljubio brojne slavne ljepotice i svojevremeno ga se povezivalo s manekenkama Kate Moss i Iris Palmer, a na listi je njegovih bivših i glumica Sienna Miller.

Ifans i Miller navodno su se i zaručili 2007. godine, no prekinuli su 2008. U to su vrijeme britanski tabloidi pisali da je Miller donijela odluku o prekidu, a on je nekoliko mjeseci kasnije izjavio kako su mu smetali paparazzi koji su pratili Siennu u stopu.

Pogledaji ovo Celebrity Slavna plavuša nakon ljubavnih brodoloma pronašla je sreću s 15 godina mlađim, a sada imaju i velik razlog za slavlje!

Nakon Miller Ifan je bio tri godine u vezi s glumicom Annom Friel, s kojom je prekinuo zbog razdvojenosti, no ostali su u prijateljskim odnosima.

Glumac otad uspješno skriva svoj ljubavni život od javnosti.

Iza sebe ima i zanimljivu priču, po kojoj bi se mogao snimiti i film. Naime, dok je studirao na elitnom dramskom koledžu, Rhys je vodio dvostruki život i istovremeno je provaljivao u ilegalne skvotove u Londonu, u kojima živio duže od četiri godine.

"Bio sam u Londonu godinu dana prije nego što sam otišao u dramsku školu, doselio sam se s prijateljem. Cijelo razdoblje pohađanja dramske škole živio sam u skvotovima, živio sam u njih četrnaest-petnaest. To je, naravno, bilo protuzakonito, a gledajući unatrag, pretpostavljam i opasno. Ali bio je to sjajan život. Bili su to uglavnom općinski stanovi. Skinuli bismo čelična vrata usred noći i onda čim prije promijenili brave. U određenom smislu vodio sam pravi dvostruki život, što je bilo prekrasno. Imao sam tu vrstu elitističkog prekrasnog života na koledžu, a zatim tu izvanrednu vrstu skitničke egzistencije kad sam svake večeri odlazio kući", prisjetio se glumac u podcastu Roba Brydona.

