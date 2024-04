Prošle su 22 godine otkako se pojavio u Seksu i gradu, danas je potpuno drukčiji čovjek od onog kakvog pamtimo iz serije!

Kyle MacLachlan iz ''Seksa i grada'' danas izgleda neprepoznatljivo, a nedavno je progovorio o seriji u kojoj je ostao jedan od omiljenih likova.

Kyle MacLachlan, kojeg pamtimo iz ''Seksa i grada'', danas je potpuno neprepoznatljiv.

Glumac je glumio prvog muža Charlotte York Treya MacDougala u seriji između 2000. i 2002., a njegov lik ostao je trajno zapamćen ljubiteljima te franšize.

Kyle danas ima 65 godina i izgleda potpuno drukčije od smeđeg šarmantnog muškarca kakvim ga pamtimo.

Gostovao je u emisiji ''This Morning'' nakon što je priznao da bi svoj kultni lik Treya volio vidjeti u novim nastavcima ''And Just Like That''.

Govoreći o tome što bi se moglo dogoditi ako Charlotte, koju glumi Kristin Davis, naleti na Treya u budućoj epizodi, Kyle je za Daily Mail rekao: ''Volio bih vidjeti neku vrstu razvoja karaktera. Ljudi se mijenjaju, očito.''

Unatoč kratkom pojavljivanju u seriji, njegov je lik postao jedan od omiljenih zahvaljujući neobičnim scenama koje ističu probleme njegove mame, njegovu impotenciju i njegovo potpuno zanemarivanje Charlotteinih problema s plodnošću.

U četvrtoj sezoni Trey je kao šalu kući donio kartonsku bebu za Charlotte, a tu scenu koju obožavatelji i dandanas spominju glumcu. Neki mu gledatelji to i danas zamjeraju.

''Kad sam to pročitao u scenariju, zapravo sam otišao do scenarista i rekao: Zar bi ovo samo trebalo biti smiješno? Trebao sam znati da je to početak kraja za Treya'', rekao je.

U početku je Kyleu uloga bila izazovna jer je imao nerealna očekivanja o tome kakav će lik biti.

Iako su problemi njegova lika često obrađivani na komičan način, Kyle je priznao da su obožavatelji cijenili činjenicu da se serija dotakla tema poput impotencije.

''Kada smo radili na tome, sigurno je bilo malo neugodno'', prisjetio se glumac.

''Nismo imali društvene medije na razini koju imamo danas, ali dobivao bih odgovore od ljudi koji su govorili da su ti problemi zapravo ozbiljni... Ljudi bi rekli - hvala što ste ovo pokrenuli.''

''Mislim da je serija, na neki način, možda bila malo ispred svog vremena.''

Kyle je u svom životu ostvario i brojne druge uspješne uloge u filmovima i serijama ''Twin Peaks'', ''Dina – pješčani sat'', ''Plavi baršun'', ''Kućanice'' i ostalima.

2002. godine vjenčao se s Desiree Gruber, a zajedno su dobili i sina Calluma.

Kako izgleda danas, pogledajte u našoj galeriji.

