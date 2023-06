Fanovi ljutiti zbog očite greške u novim nastavcima Seksa i grada: ''Sramota, kako je moguće da to nisu zapamtili?''

Tek što su izašle nove epizode druge sezone nastavka Seksa i grada ''And Just Like That'', gledatelji su već primijetili veliku grešku u dosljednosti radnje, evo kakvi su komentari.

Izašla je druga sezona nastavka ''Seksa i grada'' ''And Just Like That'', a gledatelji su već primijetili veliku pogrešku u dosljednosti radnje.

U drugoj epizodi pod nazivom ''The Real Deal Harry Goldenblatt '', suprug Harry Goldenblatt Charlotte York kaže da mu je majka preminula prije 10 godina.

Međutim, fanovi nisu zaboravili da je Harry u finalu pete sezone ''Seksa i grada'' otkrio da mu je majka umrla prije nego što je uopće upoznao Charlotte.

Osim toga, Harry je rekao Charlotte i da ne može biti s njom jer je obećao majci da će oženiti židovsku djevojku. Zbog toga se ona preobratila na židovstvo, što je postalo važan dio priče u šestoj i posljednjoj sezoni emitiranoj 2004. godine.

Ove greške razljutile su fanove serije, a ovo su neki od komentara.

"Zar MPK (Michael Patrick King, izvršni producent originalne serije) nije zapamtio da je Harryjeva majka bila mrtva kad su se on i Charlotte upoznali? Nedosljednosti me i dalje zbunjuju", "Potpuni nedostatak dosljednosti me izluđuje", "Sramota. Još je Sarah Jessica Parker izvršna producentica, kako to nije primijetila?" pisali su ljudi na Twitteru.

Inače, nastavak ove slavne serije fanovi su dugo čekali, a po brojnim reakcijama, nove epizode nisu baš oduševile vjerne fanove koji su jedva čekali vidjeti svoje omiljene likove u starim ulogama.

