Proslavio se kao punašni dječak u kultnom filmu, pa iz čudnog razloga nestao iz javnosti, a evo kako danas izgleda!

Jeff Cohen proslavio se u filmu "The Goonies" iz 1985. godine, a danas radi kao odvjetnik i nemoguće ga je prepoznati.

Američki glumac Jeff Cohen bio je dio glumačke ekipe legendarnog filma "The Goonies" iz 1985. godine u kojem je glumio slatkog punašnog dječaka, ali danas ga je nemoguće prepoznati.

48-godišnji Jeff, bio je jedna od istaknutih zvijezda kultnog filma u kojem je utjelovio Chunka, danas se može pohvaliti značajnim gubitkom kilograma i potpuno novim imidžem, no njegova je transformacija ipak imala cijenu.

Jeff je jednom prilikom otkrio da njegova nova figura, nakon što je značajno smršavio, nije bila prihvaćena od strane filmske industrije u Hollywoodu i više nije dobio uloge. On je danas uspješni odvjetnik, ali je ranije govorio o tome da su njegove glumačke uloge postajale sve rjeđe i to s vremenom kako mu se izgled mijenjao.

"U gradu je bilo otprilike četvero punašne djece, tako da ste svaki put kad bi se pojavila neka nova uloga punašnijeg klinca vidjeliste iste ljude na audiciji. Bilo je to preživljavanje najdebljeg od njih. Ali kad sam ušao u pubertet, to je za mene bio kraj karijere. Promijenio sam se i više nisam mogao dobivati ​​uloge", izjavio je Jeff jednom prilikom.

"The Goonies", u režiji Richarda Donnera, prvi su se put pojavili na kino platnima 1985. godine i navodno se tada 11-godišnji Jeff bojao da će izgubiti svoju ulogu nakon što je obolio od vodenih kozica, no to se na sreću nije dogodio i sudjelovao je u stvaranju filmskog klasika koji se i danas rado gleda.

