Našeg zgodnog glumca dugo nismo vidjeli, pogledajte koliko se promijenio od vremena kad su žene ludjele za njim

Robert Kurbaša rijetko se pojavljuje u javnosti otkako je televizijsku karijeru zamijenio kazališnom, no ovog tjedna je snimljen na jednoj svečanoj promociji.

Glumac Robert Kurbaša (46) svojevremeno je bio zvijezda domaćih serija i slovio je za miljenika žena, no otkako je televizijsku karijeru zamijenio kazališnom, nemamo ga tako često priliku vidjeti.

Na male ekrane nakratko se vratio 2022. godine, kada smo ga imali priluku gledati u nekoliko epizoda popularne serije "Kumovi", u ulozi Viktora.

No Robert je ovoga tjedna prisustvovao promociji knjige Ivana Mihanovića "Pripovidi Surotića" u atriju OŠ Žrnovnica, gdje je čitao i ulomke iz knjige, a njegove nove fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Inače, splitski glumac je svoju obiteljsku idilu izgradio u Samoboru.

Robert je od 2013. godine u braku s Kristinom Matković, bivšom Miss Universke Dalmacije, s kojom ima troje djece, sinove Marka Iliju i Emanuela te kćerkicu Elu.

Dečki su već školarci i redovito prate njegov rad, dok je Ela, koja je rođena 2020. godine, još premala za to.

"Bili su na većini mojih predstava tako da… Znaju da je tata glumac, da sam nešto kao poznat i to mi je drago. Sad tek dolazi vrijeme kad će sazrijevati i kad će zapravo vidjeti s čim se to tata uistinu bavi", ispričao je Robert prošle godine u IN magazinu.

Velika obitelj ono je što je ovaj glumac oduvijek priželjkivao, a jednom je prilikom rekao da on i supruga Kristina neće stati dok ne dobiju kćer. Stoga nije čudo što je njegova najmlađa djevojčica tatina mezimica.

"Ela moja... Pa naravno, to je moja Ahilova peta. To je tatina... Ma naravno, volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je, uvijek to tako bude, da je kćerkica srcu bliža", priznao je Robert.

Evo i što je tada rekao o životu u Samoboru.

"To je kompletan obiteljski život gdje možeš uživati oko kuće, u prirodi, gdje je čišći zrak. Mislim da je puno kvalitetniji život u nekoj manjoj sredini nego u gradu", istaknuo je glumac.

No i u manjim sredinama prolaznici ga redovito prepoznaju.

"To je sukus ovog mog posla, dijagnoza... Mislim lijepo je kad te ljudi prepoznaju na cesti, da ti se obrate. To su nuspojave poziva, tako da, to je dobro. Ali ima to svojih mana, ima dana kad ja ne mogu sam sa sobom", zaključio je.

