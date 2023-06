Bivša ljepotica neurednog izgleda i izgubljenog pogleda snimljena kako sjedi uz cestu, njezine nove fotke sve su rastužile

Heather Locklear snimljena je u rijetkom pojavljivanju u javnosti, a njezin izgled rastužio je sve obožavatelje.

Američka glumica Heather Locklear izgledala je snuždeno i potpuno zadubljeno u vlastite misli u rijetkom izlasku u javnost, a u kojem su je uhvatili dežurni paparazzi dok je sjedila na rubniku uz cestu i čekala prijevoz.

Plava kosa 61-godišnje zvijezde kultne serije "Melrose Place" bila je neuredna, a lice joj je izgledalo podbuhlo i natečeno. Bila je odjevena u crnu kombinaciju od glave do pete, a po nju je došao njezin zaručnik Chris Heisser.

Njezine najnovije fotografije pogledajte OVDJE.

Heather je svojevremeno slovila kao velika seks-bomba, a danas ima bujniju figuru, dok je njezino natečeno lice, kako pišu strani mediji, posljedica estetskih zahvata koje je imala, ali i borbe s alkoholizmom. Vidljivo je da je operacijama sređivala obraze i nos, a očito je pretjerala i s botoksom. Budući da se Heather pojavljuje u javnosti bez šminke, njezino drukčije, uništeno lice još se više ističe.

Posljednjih godina pozornost javnosti plijeni svojim privatnim životom, a sudeći po posljednjim informacijama, u sretnoj je vezi sa zaručnikom Chrisom Heisserom. Nedavno su prisustvovali vjenčanju njezine prijateljice, s kojeg je na Instagramu objavila fotografiju s pločicama na kojima su bila ispisana njihova imena, pa su njezini obožavatelji pomislili da to znači da se par vjenčao, ali Heather je to kasnije pojasnila.

"O, Bože, nisam se udala. Jako mi je žao što je ispalo drugačije. Bila sam na vjenčanju najbolje prijateljice koju poznajem cijeli život", napisala je u komentaru.

Heather i Chris zaručili su se 2020. godine, a on je inače njezina ljubav iz srednje škole. Par je izlazio kasnih 1970-ih, oboje su prošli kroz nekoliko neuspjelih brakova te uspone i padove.

Heather je tako bila udana za rokere Tommyja Leeja od 1986. do 1993. godine i Richieja Samboru od 1994. do 2006. godine, a obožavatelji iščekuju kada će okušati i treću bračnu sreću.

