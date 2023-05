Fatalna plavuša koja je nekad žarila i palila danas jedva drži oči otvorene, zbog natečenog i podbuhlog lica teško ju je i prepoznati!

Heather Locklear snimljena je gotovo neprepoznatljiva na ulicama Malibua, na kojima se pojavila nakon dugo vremena.

Američka glumica i zvijezda serije "Melrose Place" Heather Locklear snimljena je nakon dugo vremena u javnosti kada se prošetala ulicama Malibua i pritom pokazala novi ukras na svom tijelu, koji je napravila u čast svoje kćeri jedinice Ave, koja joj je bila podrška tijekom borbe s ovisnošću i u burnim godinama života.

61-godišnja Heather tetovirala je ime 25-godišnje kćeri Ave na zapešću ruke, a paparazzi su je primijetili pri izlasku iz jednog luksuznog grčkog restorana u Malibuu. Glumica je kćer dobila u braku s bivšim suprugom, 63-godišnjim Richiejem Samborom, a upravo joj je ona najveći životni oslonac.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Ava, koja je krenula Heatherinim stopama i počela se baviti glumom i modelingom, oduvijek je otvoreno pričala o njihovu odnosu, pa je čak jednom prilikom otkrila da joj je Heather pomogla da prevlada tjeskobu koja ju je dugo mučila. Heather je pak Avu nazvala svojim čudom, hvaleći njezinu dobrotu i snagu u prijašnjim intervjuima, stoga i ne čudi da je dala tetovirati njezino ime kako bi joj uvijek bila blizu.

No, svi su primijetili i glumičino natečeno i podbuhlo lice te oči koje su joj bile jedva otvorene. Heather je svojevremeno slovila kao velika seks-bomba, a danas ima bujniju figuru, dok je njezino natečeno lice, kako pišu strani mediji, posljedica estetskih zahvata koje je imala, ali i borbe s alkoholizmom. Vidljivo je da je operacijama sređivala obraze i nos, a očito je pretjerala i s botoksom. Budući da se Heather pojavljuje u javnosti bez šminke, njezino drukčije, uništeno lice još se više ističe.

Posljednjih godina pozornost javnosti plijeni svojim privatnim životom, a sudeći po posljednjim informacijama, u sretnoj je vezi sa zaručnikom Chrisom Heisserom. Nedavno su prisustvovali vjenčanju njezine prijateljice, s kojeg je na Instagramu objavila fotografiju s pločicama na kojima su bila ispisana njihova imena, pa su njezini obožavatelji pomislili da to znači da se par vjenčao, ali Heather je to kasnije pojasnila.

"O, Bože, nisam se udala. Jako mi je žao što je ispalo drugačije. Bila sam na vjenčanju najbolje prijateljice koju poznajem cijeli život", napisala je u komentaru.

Heather i Chris zaručili su se 2020. godine, a on je inače njezina ljubav iz srednje škole. Par je izlazio kasnih 1970-ih, oboje su prošli kroz nekoliko neuspjelih brakova te uspone i padove.

Heather je tako bila udana za rokere Tommyja Leeja od 1986. do 1993. godine i Richieja Samboru od 1994. do 2006. godine, a obožavatelji iščekuju kada će okušati i treću bračnu sreću.

