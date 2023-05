Pobjednica Survivora otkrila nam je na što će potrošiti osvojenu nagradu, a zbog nečega je posebno sretna: "Nevena i ja smo pokazale da su u Hrvatskoj žene jače!"

Antonia Ivić pobijedila je u showu Survivor, a s nama je podijelila je svoje prve dojmove i planove za dalje.

Trenerica plivanja Antonia Ivić pobjednica je showa Survivor iz plavog tima, dok je u crvenom pobijedila Nataša.

U napetom finalu bila je bolja od Denisa i osvojila je trofej koji je priželjkivao svaki od natjecatelja. S nama je podijelila svoje prve dojmove nakon pobjede kojoj se, priznaje, nije nadala.



"Nisam nikako očekivala pobjedu, ali taj zadnji dan sam baš vjerovala da je moguće i dogodilo se. Puno mi znači pobjeda, nije mi realno i dalje, a pogotovo s cijelom pričom i porukom", rekla nam je Antonia.

Drugu godinu zaredom u Survivoru je pobijedila žena, što je dodatno usrećuje.

"Naravno da mi je drago, pogotovo jer su muškarci stvarno jako dobra i teška konkurencija. Nevena i ja smo pokazale da su ipak u Hrvatskoj žene jače ... hahah šalu na stranu, to je dokaz da u Survivoru nije bitno jesi li muško ili žensko, svatko ima priliku", ističe Antonia.

Konkurencija je bila opasna, a evo što misli da su bile njezine prednosti pred ostalim kandidatima.

"Pa iskreno, ne smatram da sam imala neku veliku prednost pred drugim kandidatima. Imala sam jako veliku želju i volju, jedino što mogu izdvojiti možda je moje strpljenje i razumijevanje u međuljudskim odnosima", smatra.

Otkrila nam je i što će napraviti s osvojenim novcem.

"Dio nagrade ću potrošiti na svoju edukaciju, a dio na poslovnu ideju koju smišljam već neko vrijeme, a u Survivoru sam nekako i našla put do toga. Imala sam vremena malo razmisliti u kojem smjeru sada ići, a nagrada će mi pomoći doći do mog cilja. Htjela bih se baviti provođenjem i promocijom tjelesne aktivnosti s naglaskom na djecu i rekreaciju. Motivirati ljude da se pokrenu i počnu voditi zdraviji i sretniji život", ispričala nam je Antonia koja je bogatija i za jedno nezaboravno iskustvo.



"Mislim da nije moguće zaboraviti neko ovakvo iskustvo, stvarno je posebno i neponovljivo. Najviše mi je naravno nedostajala hrana hahah, a onda prijatelji i obitelj, ali ja sam znala da mene svi doma čekaju i navijaju, čak sam osjetila njihovu podršku i na drugom kraju svijeta", kaže, a priznaje i da je bilo napornije nego što je očekivala.



"Borba s gladi, pogotovo na početku, je stvarno bila teška, a što se više približavao kraj showa nostalgija za domom je bila sve veća. Najteže mi je palo to što smo stvarno svaku sekundu, svaku minutu pričali o hrani jer nam mozak nije mogao misliti na ništa drugo", prisjeća se.

No, priznaje i da bi sve ponovila.

"Sutra bih se vratila da mogu, tamo si misliš 'kad će više kraj?', onda završi pa žališ što nije trajalo duže. Ne bih stvarno ništa mijenjala, da nije bilo ružnih stvari, onih lijepih možda ne bi ni bilo. Što se tiče mojih postupaka, uvijek sam bila iskrena i direktna. Ako sam se u tom trenutku osjećala da je to prigodna odluka, ne mogu ništa promijeniti, samo učiti iz toga", smatra Antonia.

U showu je stvorila i nova prijateljstva, a kaže i da nikome na zamjera ništa.

"Najviše sam se zbližila s Fićom, Norom, Leom i Anđelom. Nijedan odlazak iz showa me nije obradovao, naprotiv, meni je stvarno bilo žao kad god bi netko morao ići doma. Mislim da se to vidi na mojem licu na eliminacijskim igrama, sad kad gledam toliko sam si 'cringe', sva ta plakanja moja, ali eto tad sam baš bila tužna", govori sada sa smiješkom.

A tko je bio njezin favorit za pobjedu?

"Moj favorit, od prvog dana njegovog ulaska, je bio Leo", priznaje Antonia.

Ispričala nam je i kakva je bila atmosfera u kampu kada bi se kamere ugasile.

"Na početku je znalo biti klimavo dok je još bilo više ljudi, ali mislim da sve to na van izgleda puno dramatičnije nego što u principu je. Kako se bližio kraj showa, atmosfera je bila sve bolja i bolja. Puno smo se zezali i smijali, svima nam je postalo baš lijepo i svi su težili nekoj dobroj energiji i uživanju zadnjih par dana. Svi žude za nekim sočnim detaljima, ali nema ih previše hahah pogotovo što se ljubavi tiče. Prijateljstva se jesu rodila, ali nikakva ljubavna priča ove sezone, nažalost", tvrdi Antonia.

S nama je podijelila i svoje planove za dalje.

"Nastaviti svoj život, ići dalje ka svojim ciljevima te maksimalno iskoristiti priliku koju će mi ovaj show pružiti. Želim težiti nekoj većoj poruci, utjecati na ljude u pozitivnom smislu i tako će se i moji koraci u životu posložiti. Bit ću sretna kada ću imati priliku nekoga nagovoriti ili navesti da počne trenirati, raditi na sebi, voljeti sebe..." ističe.

A mora se pripremiti i na t da će je ljudi sada prepoznavati i zaustavljati na ulici.



"Ne znam može li itko bit spreman na to? Hahaha zezam se ... Pa ja mislim da jesam, za sada mi dobro ide, kako će biti, ne znam. Iako još nisam vjerojatno ni svjesna što to zapravo znači, ali čudnovat je osjećaj kada te prepozna netko koga ti ne znaš", kaže.

Na kraju se obratila svima koji se tek planiraju prijaviti u Survivor.

"Najiskreniji savjet je da ako se premišljate bi/ne bi, pošaljite prijavnicu, nećete požalit sigurno. Bit će puno prijava pa ako se nećkate, možda vas ne izaberu, a ako vas izaberu ćete samo ko muha bez glave i razmišljanja otić. Tada ćete skužiti da ste donijeli najbolju odluku u svom životu, a proći će brzo ko kak godišnji prođe. A za ozbiljno, ako odete, budite iskreni, pravedni, strpljivi i slušajte svoju intuiciju", poručuje pobjednica Survivora Antonia Ivić.

