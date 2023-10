Vratila se u Supertalent s novim talentom i osvojila Zlatni gumb, a evo kako je izgledao njezin nastup prije četiri godine!

Emina Bajtarević je 2019. godine dogurala do polufinala Supertalenta, a sada je osvojila Zlatni gumb.

Trbuhozborka Emina Bajtarević je drugoj emisiji showa Supertalent osvojila Zlatni gumb, koji su joj dali voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan.

Na Supertalentu je već nastupala prije četiri godine, a sada se vratila s potpuno novim talentom, koji nije bila još nikome ni pokazala, osim nekolicini prijatelja.

Emina je sa svojim lutkom, odnosno dedom, otpjevala "My Way", a za nastup je od žirija dobila same pohvale.

Maja joj je poručila da će je biti teško pobijediti u ovoj sezoni, Fabijan ju je nazvao definicijom Supertalenta, a Martina joj je rekla da je čudesna.

Žiri se složio i da je ovo bio najzasluženiji Zlatni gumb.

Emina je veliko oduševljenje izazvala i svojim audicijskim nastupom u Supertalentu 2019. godine. Tada je pjevala uz gitaru i predstavila se s pjesmom "Ako znaš bilo što" jedne od najpopularnijih grupa 80-ih, Azra, a kako je to izgledalo pogledajte u videu u nastavku.

Emina je tada došla do polufinala Supertalenta, kada je izvela pjesmu Bijelog dugmeta "Sanjao sam noćas da te nemam". Prisjetite se i tog njezinog nastupa, a Eminu ćemo i ove godine zasigurno gledat u finalu showa jer joj Zlatni gumb osigurava direktan plasman.

Svestrana Emina osim što radi i studira u Norveškoj ima puno hobija. Slaže puzle, skuplja sličice, voli crtati, piše svoj fantasy roman, igra videoigre i bavi se digitalnom umjetnosti. Ima toliko hobija jer je kroz djetinjstvo dosta toga propustila.Dijagnosticirana joj je skolioza koja ju je prikovala uz krevet. Od desete godine nosi plastični korzet koji joj je pomogao da se njezino stanje estetski poboljša, ali još uvijek ima jake bolove. Sve to utjecalo je na njezin karakter. Morala je odrasti ranije, ali sad je puno slobodnija. Njen najveći strah je da će se u budućnosti sve teže i teže kretati. Ne zna što joj život nosi, no kaže da misli kako se taj strah na njoj ne vidi jer je uporna u svemu što si zacrta. Upravo zato se prijavila na Supertalent jer se boji da takvo nešto neće moći uraditi za 10 godina.

