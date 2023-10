Pogledajte zbog koga se to svima dobro poznati Hrvat pojavio u Supertalentu i dobio glasne ovacije: "On me pozvao!"

Damiano Lopez stigao je u Supertalent na poziv svog dobrog prijatelja Marka Cibocija, koji ga je bodrio tijekom nastupa u studiju.

Talijan Damiano Lopez veliki je zaljubljenik u ples, ali u Supertalent se došao predstaviti jednim drugim umijećem.

''Dolazim iz Italije, ali sam se preselio u Australiju kao trinaestogodišnjak. Majka, otac i jasmo otišli u potrazi za boljim životom'', otkrio je Damiano.

"Kao mladić zarađivao sam kao čistač u jednom plesnom klubu, ondje sam promatrao odlične plesače kako se gibaju uz latinoameričku glazbu. Počeo sam oponašati njihove pokrete dok sam čistio i jednog dana me vidio jedan od profesora i rekao mi je da želi razgovarati s mojim roditeljima. Malo sam se prepao. Zapravo su htjeli da krenem na njihove satove plesa, a moja obitelj nije imala novac, zato sam i morao raditi. Profesori su rekli da sam talentiran i da će mi pomoći. Tako je počela moja karijera. Postao sam jedan od najboljih plesača u Australiji i australski plesači su bili pomalo iznenađeni jer tu neki dečkić iz Italije koji je čistio je sada na podiju i natječe se s njima. Gledali su me ispod oka. Teško mi je bilo na to se naviknuti. Nakon nekog vremena osjetio sam da me srce vuče nazad u Italiju, vratio sam se kao australski prvak pa se ni Talijanima to nije baš svidjelo. Došao sam u stranu državu gdje mi se činilo da ne pripadam, pa sam se vratio u svoju i osjećao sam se isto tako jer sad više nisam ni Talijan ni Australac. Danas radim kao plesni sudac po cijelom svijetu, a osim suđenja i podučavam. Prijavio sam se na ovu prekrasnu emisiju preko prijatelja i poveo sam mamu. Ovdje ću pokazati jedan svoj drugi talent. Večerašnji nastup posvećujem svojoj baki Lopez'', poručio je.

Damiano je odmah pri dolasku na pozornicu iznenadio žiri kada je otkrio na čiji je poziv zapravo stigao.

''Marko Ciboci me pozvao da dođem'', otkrio je Damiano kad je stao na pozornicu i sve iznenadio, a još je veće iznenađenje bilo to što je Ciboci bio i u publici i bodrio ga.

No iako je profesionalni plesač, Damiano i pjeva, a upravo se time predstavio žiriju i gledateljima, a iz publike ga je pratila i ponosna majka.

''Stvarno vau, imate sve što jedan zabavljač treba imati, šarmantni ste i to znate. Znate pjevati i plesati, sve ste nas oduševili. Mogu vas zamisliti kako nastupate u nekom divnom baru u Las Vegasu i djevojke vam bacaju novac. Ludilo. I moram vam reći samo da Martina nikad ne ustaje nikome'', rekla mu je Maja Šuput.

''Plesač ste, ali ste i vokalno obrazovani, zar ne? Ovako ja zamišljam prave izvođače. Ako još niste profesionalni zabavljač, Supertalent će biti vaša odskočna daska'', zaključila je Martina Tomčić i talentirani Damiano je prošao dalje.

