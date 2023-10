Bilmana je zbunila žena imena koje teško da ste ikad čuli i potpuno ga izbacila iz takta neobičnim talentom: "Oprostite, malo sam...''

Hitna Ražnjević predstavila se u drugoj emisiji Supertalenta s talentom kakvog u ovom showu još nismo imali priliku vidjeti.

Da svaka nova sezona showa Supertalent donosi pregršt novih i dosad još neviđenih talenata, u drugoj emisiji potvrdio je nastup gospođe Hitne Ražnjević.

"Rođena sam 1960. godine, dolazim iz Rijeke. Ja sam, kad sam završila gimnaziju, jednostavno mi je došlo da bi mi bilo najbolje ići u časne sestre, zašto ne. Vjernica sam, iz katoličke sam obitelji. Mama kaže, nemoj u časne sestre, nećeš imati svoju obitelj. I tako sam se pokolebala i nisam otišla", ispričala je u predstavljanju.

"Preko dana čitam, tako mi je došlo da naučim nešto na latinski. To mi ide, volim latinski jezik, sviđa mi se i engleski, isto je dobar jezik, a baš mi se posebno sviđa talijanski, zapravo njega ću staviti na prvo mjesto iza latinskog, znači na drugo mjesto. Moja motivacija za dolazak na Supertalent je bila - idem probati. Žiri će različito reagirati zato što svatko od njih ima svoje mišljenje, a možda netko od njih to neće ni razumjeti. Ne očekujem ništa posebno, baš se osjećam odlično, nimalo treme, hvala ti Bože", poručila je prije izlaska na pozornicu.

Žiri je odmah u početku iznenadila odgovorom na pitanje kako se zove.

"Zovem se Hitna", rekla je, a onda je dodala da dolazi iz Rijeke, na što se Davor nije mogao prestati smijuljiti i jedva se uspio pribrati.

''Oprostite, malo sam...'', rekao je vidno zbunjen.

Nije htjela otkriti s kojim se talentom došla predstaviti, a kad je krenula moliti na latinskom, Maja joj je brzo dala X, a onda je uslijedio X i od Martine.

No Frano se sa strane nije složio s njima.

"Ovo je stvarno teško za naučiti, respect", komentirao je.

Hitna je dobila veliki pljesak od publike.

"Imam potrebu odmah argumentirati svoj X. Meni je drago da ste došli ovdje i nadam se da ste se pomolili u naše ime, za sve nas skupa, ali ovome u Supertalentu nije mjesto", objasnila je Martina.

"Gospođo Hitna, mi nismo ovdje baš navikli na molitvu, pogotovo ne na latinskom, kak bi vam rekla, nismo mi došli na propovijed. Nije do vas, do nas je", objasnila je Maja.

"Ja nisam stisnuo X iz neke znatiželje, htio sam vidjeti do kud to može ići", komentirao je Davor.

"Hvala vam što ste se prijavili, hvala vam što ste došli, jer nekako mislim da vama ovo nije šala i da vi stvarno u to vjerujete, vi se s time bavite, i to prenosite, i širite među ljudima, i mislim da je to ključno, i hvala vam na tome. Doći i stati pred ljude, i reći nešto u što zaista vjerujete, to je zaista hrabrost i hvala vam na tome", rekao je Fabijan.

Hitna ipak nije prošla dalje.

"Ja vam moram komplimentirati", rekao joj je Frano kad je napustila pozornicu.

"Reakcija žirija me nije iznenadila, ja sam znala da će ovo ovako biti, ali nema veze", priznala je Frani i Igoru.