Pogledajte zbog koga je to Maja imala ovakvu reakciju, od straha nije mogla izdržati: "Užas, njen život je u opasnosti!

Iz Španjolske su ravno na pozornicu showa Supertalent stigli The Shester's i pokazali umijeće prije kojeg je moralo biti izdano i posebno upozorenje za gledatelje.

Nebor i Manoela čine duo naziva "The Shester's" i imali smo ih priliku upoznati u drugoj emisiji showa Supertalent, u kojem su pokazali svoj poprilično opasni talent.

''Nas dvoje smo u braku, živimo zajedno u Valladolidu u Španjolskoj. I radimo zajedno. Ja sam radio u jednoj žonglerskoj skupini i onda je došla jedna djevojka u grupu kao zamjena za drugu. To je bila ona. Ja sam se zaljubio na prvi pogled. No nikad joj se nisam usudio to reći'', ispričao je Nebor.

''Nikad nije preuzeo inicijativu pa sam ja njega morala pozvati na pivo'', dodala je Manoela.

''Nakon toga sam postao hrabriji'', nadovezao se Nebor.

''Uvijek smo pokušavali živjeti od cirkusa. Na početku je bio teško, radili smo na ulici. Danas možemo dobro živjeti od discipline kojom se bavimo, radi se o jako opasnoj točki s puno adrenalina. Ono što mi radimo ne radi svatko, zapravo nas je u svijetu jako malo. Prije mi je Manoela govorila da se nikada za nastup neće dovoditi u opasnost. No onda mi je jednog dana rekla da želi probati jer mi vjeruje. Pitao sam ju je li sigurna i bila je. Savršeno, idemo probati'', ispričao je njihov put Nebor.

''Njezin život će biti u opasnosti'', najavio je Nebor, a i gledatelji su bili obaviješteni prije nastupa da bi ih nadolazeće scene mogle uznemiriti.

''Upozoravamo vas da nikako ne pokušavate izvesti ono što ćete vidjeti'', glasilo je upozorenje.

Par je krenuo s opasnim bacanjem noževa, na što su Martina i Maja sklanjale pogled, a onda je krenuo show s vatrom. Noževe koje gore Nebor je bacao s crnom platnenom vrećom na glavi, a svi su uredno završili oko njegove partnerice.

''Niste normalni, pa tko to radi, užas!'', vikala im je Maja.

No to nije bilo sve, krenuo je još veći show. Naime, Nebor je bacao noževe oko Manoele dok se ona vrtjela na rotirajućem kolutu.

''Ovo je definicija povjerenja u vezi'', zaključio je Fabijan.

''Ja imam povjerenja u svog muža i volim ga, ali ne bih mu dala nož u ruke. Nema te ljubavi i tog povjerenja'', dodala je Maja.

Nebor i Manoela dobili su četiri da i prošli dalje u natjecanje.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Šuput je zbog ove žene javno priznala svoju ljubomoru: ''Gledajući vaše tijelo razmišljam zašto nisam...''

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Htio je roditelje učiniti ponosnima, a suze njegova oca potvrdile su da je uspio: "Dok sam bio manji jako su patili, želim da vide kako im se sin bori u životu!"