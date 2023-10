Htio je roditelje učiniti ponosnima, a suze njegova oca potvrdile su da je uspio: "Dok sam bio manji jako su patili, želim da vide kako im se sin bori u životu!"

Ivan Novogradec oduševio je žiri i publiku u Supertalentu, a njemu je zbog teškog djetinjstva bilo najvažnije da učini svoje roditelje ponosnima.

U drugoj emisiji showa Supertalent predstavio se 25-godišnji breakdancer Ivan Novogradec, koji je prije nastupa podijelio svoju tešku životnu priču.

"Kao mali sam bio živahan, uvijek sam bio nemiran i onda me mama odlučila upisati na breakdance. Na početku mi je bilo jako teško. Rodio sam se s bolešću, imao sam pes equinovarus. Nosio sam gips dvije godine kao mali, sa 6 mjeseci sam operirao obje noge, i onda poslije s godinu dana sam imao drugu operaciju. Ne mogu hodati na prstima, imam pola lista. Većinom su mi se djeca rugala, naravno da me to diralo, doma sam se znao gledati u ogledalu i početi plakati. Di baš ja, to sam se uvijek pitao. Ja sam po prirodi jako nesiguran u sebe i osjećajan sam jako. Te stvari su mi malo kritične, ali onda kad dođem u dvoranu, kad plešem, onda skroz zaboravim na to i imam osjećaj kao da me ples liječi. Najviše mi je pomogla podrška roditelja koji su me uvijek tješili, a dok sam bio manji jako su patili. Treba biti jaka osoba, treba se nositi s time što imaš i ne se zatvarati u četiri zida nego izaći van, ponosno. Želim roditelje učiniti ponosnim da vide kako im se sin bori u životu", ispričao je Ivan.

Zatim je pokazao svoj talent, a nastupom je izazvao pravo oduševljenje u studiju.

Iz publike su ga ponosno promatrali njegovi roditelji, a tata nije izdržao pa se na kraju nastupa i rasplakao.

"Ivane, bio si genijalan, koliko energije, koliko snage, koliko prevrtanja, okretanja... Oborio si me s nogu, apsolutno. Bio si fenomenalan", komentirala je Maja.

"Mene zanima odabir glazbe, kako si došao do ove pjesme?", upitao ga je Fabijan.

"Tu sam pjesmu slušao dok sam bio manji i danas sam htio plesati na nju", objasnio je.

"Ja sam se zaista osjećao dobro i nekako sam navijao za tebe kroz cijeli ovaj broj i meni je to sasvim dovoljno", dodao je Fabijan.

"Dobro mi je kad vidim da netko u tome što radi i uživa", zaključio je Bilman.

"Najviše me fascinirala tvoja usredotočenost, ovo je zbilja jedan cijeli performans i ja ti čestitam na tome", dodala je Martina.

Dobio je 4 da i prošao dalje.

"Ja se nadam da će ljudi vidjeti da je sve moguće u životu, samo su bitni volja i upornost", zaključio je Ivan nakon odluke žirija pa je potrčao roditeljima u zagrljaj.

