Šuput je zbog ove žene javno priznala svoju ljubomoru: ''Gledajući vaše tijelo razmišljam zašto nisam...''

Vladyslava Kushnir nastupila je u drugoj emisiji showa Supertalent u kojoj je izvela nevjerojatnu akrobatsku točku na kolutu u zraku.

Vladyslava Kushnir stigla je u Supertalent kako bi pokazala svoje jedinstvene sposobnosti, a dolazak joj je čak bila preporučila i njezina baka.

''Moj život se uvijek sastojao od dvije torbe i mene same. Zovem se Vlada, završila sam cirkusku akademiju u Ukrajini jer sam od prijatelja čula da se tako može putovati i zarađivati. Moja obitelj nije mogla putovati. Bili smo previše siromašni. S majkom sam bila u velikom sukobu zbog cirkuske akademije, ona smatra da cirkus nije pravi posao. Ja sam rekla da svejedno idem tim putem. Dok nastupam, osjećam se jako slobodno, to je jednostavno prekrasan osjećaj. Tako se nisam osjećala niti u jednom drugom poslu, bar zasad. Ima dosta adrenalina jer zbog samo jedne glupe greške možeš pasti. U ovom poslu svaki dan riskiraš svoj život. Radim i kao trenerica ovdje u Zagrebu, ovdje imam dosta prostora i prijatelja. Radim u dvorani u kojoj djeca vježbaju cirkuske i zračne akrobacije i to mi je omiljeno mjesto u Zagrebu. Moja baka je voljela gledati emisiju Supertalent, rekla mi je da bih se jednom trebala prijaviti, ali nikad nisam imala vremena za to. Uvijek sam mislila kasnije ću, kasnije ću... Ali, možda sada?'', ispričala je 22-godišnja Vlada prije izlaska na pozornicu.

Na njoj je zablistala u pripijenom crvenom kostimu u kojem se već na prvu svidjela članovima žirija.

''Već mi se sviđa vaš kostim, pa se nadam da će isto biti i s nastupom'', poručio je Vladi Davor Bilman kad se pojavila.

''Pa kako ovo može? Koji su to mišići na stopalima koji drže?'',pitala se Martina Tomčić tijekom akrobacija koje je Vlada izvodila s kolutom u zraku.

''Stari moj!'', čudio se i Fabijan Pavao Medvešek.

Publika je nakon njenog nastupa ustala na noge da joj zaplješće, a i žiri je napravio isto.

''Rekao bih da je ovo bila najbolja točka zračnog koluta koju smo vidjeli u Supertalentu. Moram reći da sam oduševljen vašom fleksibilnošću i snagom. Izveli ste to nadljudski i uživao sam. I nemam što više reći'', bio je Bilmanov komentar.

''Ne znam što bih rekla, vaše tijelo dok izvodite te figure, izgleda vrlo seksepilno, vrlo lijepo, prelijepo. Jako sam ljubomorna, gledajući vaše tijelo razmišljam zašto nisam češće išla u teretanu. Ne, zaista. Mislim da je vaš nastup među najboljima koje sam vidjela u Supertalentu'', dodala je Maja Šuput.

''Nisam siguran je li meni bilo bolno gledati ili potpuno očaravajuće, ovo što ste nam pokazali jer, nikada prije nisam vidio ovakvo nešto. Ovo je bilo nevjerojatno'', zaključio je Fabijan.

Vlada je zahvaljući svojim vještinama dobila četiri da i prošla dalje.

