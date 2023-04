Doris Dragović kakvu rijetki pamte: Pjevačica se prisjetila vremena kada je imala kratku kosu, pogledajte kako je izgledala

Doris Dragović na društvenim mrežama objavila je svoju staru fotografiju na kojoj ima drugačiju frizuru nego većinu svoje karijere.

Naša glazbena diva Doris Dragović (61) na sceni je prisutna već više od četiri desetljeća, a tijekom karijere nije se puno mijenjala.

Od samog početka do danas zaštitni znak joj je duga, kovrčava kosa, no i ona je povremeno znala eksperimentirati s frizurama.

Tako se sada se na svojim profilima na društvenim mrežama prisjetila vremena kada je imala kratku kosu, a ta faza nije dugo potrajala .

"Blagoslovljena sam i darovana jer sam dobila priliku voljeti to što radim i raditi to što volim, a to su veliki darovi", napisala je uz svoju staru fotografiju koju je objavila na Instagramu i Facebooku, a reakcije obožavatelja uglavnom su bile pozitivne i tek rijetki nisu bili oduševljeni njezinom tadašnjom frizurom.

"Kratki lob pogrešan izbor. Srećom kosa je narasla brzo i opet povratila one sjajne kovrče po kojima je naša Doris bila rasna dalmatinska ljepotica", "Lijepoj ženi sve lijepo stoji", "Vila Dalmatinska", "Krasna gospođa, s godinama sve ljepša i sve bolje pjeva", nizali su se komentari ispod objave.

Doris često na društvenim mrežama dijeli svoje stare fotografije, no zato rijetko pokazuje svoju obitelj, pa je nedavno sve iznenadila fotkom sa sinom i suprugom.

Pjevačica je u sretnom braku s bivšim vaterpolistom Marijom Budimirom s kojim ima sina Bornu. Doris i Mario upoznali su se 1989. godine, dok je još bila pjevačica u usponu, a on je bio mlad i perspektivan sportaš. Zaljubili su se na prvi pogled te su se iduće godine vjenčali u Splitu, u crkvi sv. Ante na Poljudu, a na svadbi su imali više od 130 uzvanika.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jasmin Stavros prebačen je u drugu bolnicu, trpi jake bolove, ali u jedno i dalje čvrsto vjeruje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari u oskudnom badiću počastila fanove prizorom utreniranih oblina, a pogled bježi i na crteže kojima je ukrasila tijelo!