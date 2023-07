Danijela Martinović slavi 52. rođendan, pogledajte kako je izgledala tek na počecima karijere, jedno je na njoj ostalo istih svih tih godina!

Danijela Martinović slavi 52. rođendan, a mi smo se prisjetili kako je izgledala na počecima svoje i više nego uspješne karijere.

Naša pjevačica Danijela Martinović slavi 52. rođendan, a ove godine ima i nekoliko dodatnih razloga za slavlje.

Danijela je nedavno objavila svoju novu knjigu "Tuširanje duše" koja je postigla veliki uspjeh kod čitatelja, a u tome joj je velika podrška bio i njezin novi partner Josip Plavić. No razlog za slavlje je definitivno i Danijelina više nego uspješna karijera.

Glazbom se bavi od malih nogu o čemu je nedavno progovorila u Special Happy Showu.

Na tron grupe Magazin došla je 1991. Uspješna, ali prije svega vesela pjevačica za pet godina u Magazinu kaže da su joj bile najljepše, ali i najzahtjevnije u životu. Nakon što je napustila najpopularniju grupu, nije znala ni kako se predstaviti prije nastupa. Menadžment je predlagao Danijela – Ex Magazin, prisjetila se s osmijehom na licu slatkih briga.

Korak po korak i hit po hit, sa slušateljima Happy FM-a podijelila je svoje iskustvo i otkrila da nije sve odmah išlo glatko.

''Briljantića je baš bilo. Bio je jedan diskoklub u blizini, čini mi se, Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih nula prodanih karata, hahahaha…. Nikad to ne bih promijenila jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo. Nekoliko mjeseci nakon toga počeli su se događati 'Zovem te ja', 'Ide mi, u životu ide mi', 'Što sam ja, što si ti', 'Neka mi ne svane'… Nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo'', ispričala je.

Danijela se kroz sve te godine minimalno promijenila i opravdano nosi nadmimak vječne djevojčice, a ono što se na njoj nimalo nije promijenilo je njezin prepoznatljiv i topao osmijeh te zarazna energija.

U našoj galeriji pogledajte Danijeline fotografije na koje smo i mi već pomalo zaboravili, a koje bude veliku nostalgiju.

