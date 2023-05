Danijela Martinović prisjetila se početaka karijere, evo gdje u Hrvatskoj nije uspjela prodati nijednu kartu!

U Special Happy Showu ovaj tjedan gostovala je Danijela Martinović, naša pjevačica koja je na domaćoj glazbenoj sceni prisutna još od devedesetih.

Pjevačica Danijela Martinović od malih se nogu bavi glazbom i ide joj u životu, kako bi rekla njezina pjesma.

Na tron grupe Magazin došla je 1991. Uspješna, ali prije svega vesela pjevačica za pet godina u Magazinu kaže da su joj bile najljepše, ali i najzahtjevnije u životu.

Nakon što je napustila najpopularniju grupu, nije znala ni kako se predstaviti prije nastupa. Menadžment je predlagao Danijela – Ex Magazin, prisjetila se s osmijehom na licu slatkih briga.

Korak po korak i hit po hit, sa slušateljima Happy FM-a podijelila je svoje iskustvo i otkrila da nije sve odmah išlo glatko.

''Briljantića je baš bilo. Bio je jedan diskoklub u blizini, čini mi se, Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih nula prodanih karata, hahahaha…. Nikad to ne bih promijenila jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo. Nekoliko mjeseci nakon toga počeli su se događati 'Zovem te ja', 'Ide mi, u životu ide mi', 'Što sam ja, što si ti', 'Neka mi ne svane'… Nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo'', ispričala je.

Voditelja Elvisa Mehičića zanimalo je li uopće izašla na pozornicu?

"Ne, bili su samo konobari i tada sam otišla kući kada smo vidjeli da neće nitko doći, ali moram reći da nisam imala stres neki, strah, neku neizvjesnost. Čak smo se šalili na taj račun kasnije i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada", zaključila je Danijela.

Osim glazbene, Danijela ima uspješnu i spisateljsku karijeru, a fanovima je na frekvencijama Happy FM-a otkrila da se pisanjem najbolje i najpotpunije izražava, da joj je ono postalo hrana za dušu. Fanove će uskoro obradovati i objavljivanjem memoara.

Dosad sam objavila tri slikovnice, dvije knjige poetskih zapisa, u kraćoj formi, a većina ih je u rečenici-dvije.

Sve su nastale tako što sam koračajući dolazila do nekih spoznaja. Memoarske dionice zvat će se novi roman, vrlo brzo će izaći, službeno smo u završnim fazama. Teško mi je slijediti neke datume, ali mislim da bi promocija mogla biti 1. lipnja, knjiga je već u tisku. Nakon emisije bih trebala po prvi svoj otisak.



Danijela Martinović iza sebe ima puno hitova, ali jedna je pjesma posebno srcu prirasla, ona koju je neposredno prije smrti napisao neprežaljeni Đorđe Novković.



"Đorđe mi jako fali, i taj protok vremena kad netko ode ne znači ništa, mi smo bili prijatelji. On je bio moj mentor, moj drugi tata i otpjevala sam tu njegovu pjesmu 'Na po' mi srce živi', zbog nje osjećam zahvalnost, ali i teret. To je jedna od ljepših pjesama u mojoj karijeri", objasnila je.



S radošću se prisjetila i Kemala Montena, s kojim je snimila duet. Njegove je pjesme slušala od djetinjstva, s obzirom na to da je njezina mama obožavala Kemu. Otkrila je da se šokirala kada je nazvao i ponudio duet za pjesmu "Ovako ne mogu dalje".



"Kemica - upoznala sam predivnog čovjeka, i umjetnika i dobila sam pjesmu kakvu nisam ni slutila da ću imati i da će postići taj doseg. Imam u planu novi duet, ali ne smijem otkriti o kome se radi, doista je poseban duet u pripremi, mogao bi skoro biti vani. Ne volim termine, ali stvarno skoro", ispričala je pjevačica.



Danijela je s osmijehom na licu poručila da je sretna i u privatnom životu. Pred njom je puno planova, iako voli intimniji odnos s publikom, poručila je da je apsolutno spremna i za zagrebačku Arenu.

