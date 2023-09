Omiljeni Harry Potter zaprepastio obožavatelje svojim izgledom, ovakvoj transformaciji se nitko bome nije nadao!

Daniel Radcliffe pokazao je drastičnu transformaciju tijela, nakon čega su sve glasnija šuškanja kako će on utjeloviti kultnog Wolverinea u novom filmu.

Britanski glumac i zvijezda filmova o čarobnjaku Harryju Potteru, Daniel Radcliffe pokazao je drastičnu transformaciju tijela i to u finalu TV serije "Miracle Workers", koja je emitirana ranije ovog tjedna.

34-godišnji Daniel u seriji svake sezone glumi drugog lika, a u posljednjoj je utjelovio cestovnog ratnika po imenu Sid u stilu Mad Maxa. Tijekom jedne scene, prikazan je kako skida odjeću sa ebe kako bi otkrio svoje mišićavo tijelo dok puca u goleme robote, odjeven samo u gaćice.

A nakon što je scena emitirana, mnogi su gledatelji brzo iznijeli isto svoja predviđanja i nagađaju da će upravo Daniel biti izabran za ulogu Wolverinea u novim Marvelovima filmovima o X-Mena, a o čemu se šuška već neko vrijeme.

Nakon što se Hugh Jackman vrati u "Deadpoolu 3", glumac će prepustiti vodstvo novom glumcu, a u glasinama se spominju Daniel i Taron Egerton. A obzirom na Wolverineovu tjelesnu građu, isječak Radcliffea služi kao nešto poput Marvelove audicije za glumca, potpomognuto činjenicom da se čini da je zauzeo istu pozu kao Hugh na posteru za spin-off "The Wolverine" iz 2013. godine.

#DanielRadcliffe made all your #Wolverine fancast dreams come true on @miracletbs pic.twitter.com/XiIkdt1cYo