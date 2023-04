Harry Potter postao je tata, on i pet godina starija partnerica uhvaćeni su u šetnji s bebom!

Daniel Radcliffe i Erin Darke dobili su prvo dijete, no zasad nisu otkrili spol ni ime bebe.

Britanski glumac i zvijezda filmova o Harryju Potteru Daniel Radcliffe dobio je svoje prvo dijete s dugogodišnjom partnericom Erin Darke, prenosi Daily Mail.

33-godišnji Daniel i 38-godišnja Erin, koji su u vezi više od deset godina, snimljeni su u šetnji s djetetom u kolicima na ulicama New Yorka, i to nedugo nakon što se saznalo da će postati roditelji, ali zasad nije poznato jesu li dobili sina ili kćer. Daniel se pokušao sakriti ispod kape sa šiltom i zaštitne maske za lice, no ipak su ga paparazzi uspjeli primijetiti.

Fotografije pogledajte OVDJE.

"Daniel i Erin ne mogu biti sretniji, apsolutno su oduševljeni i jedva čekaju postati tročlana obitelj. Nedavno su rekli vijest svojim obiteljima i prijateljima i ovo je za njih jako uzbudljivo razdoblje", otkrio je njima blizak izvor za The Mirror nakon što se pročulo da čekaju prinovu.

"Daniel je jako uzbuđen što će postati tata. Njegov odnos s Erin doista je poseban i svi misle da će biti sjajni roditelji", potvrdio je drugi izvor za The Sun.

Vijest je objavljena nakon što je par snimljen u zaljubljenoj šetnji New Yorkom, a Erin je pritom pokazala već poveći trbuh.

Par se upoznao dok su zajedno radili na filmu "Ubij svoje najdraže" 2012. godine i zajedno su više od deset godina.

