Kojim se plesnim umijećem može pohvaliti kuhar Mario Mandarić, a koji je as u rukavu glumice Darije Lorenci Flatz?

Mentori su dali prve savjete, a zvijezde su se zagrijale. Ekipa In magazina otkriva kojim plesnim umijećima se ponosi kuhar Mario Mandarić, koji as je u rukavu glumice Darije Lorenci Flatz i sportašice Ane Zaninović te zašto je pjevačica Emilija Kokić ostala u šoku nakon prvih plesnih koraka.

Prepustiti se i uživati u plesu! Zavrtjeti u čaroliji šljokica na podiju… Lako je reći, a teško učiniti. Pred novim zvijezdama težak je zadatak. No svejedno zvijezde najavljuju – plesne probe neka krenu!

''Kad pogledam u ogledalo počinjem biti svjesna da nastupa show!'', govori Ana Zaninović.

''Ovo mi je najdraži show, to obavezno svi zajedno gledamo tako da se jako veselim'', kaže Daria Lorenzi.

''Postajem sve svjesniji toga u šta sam se upustio ali spreman sam!'', kaže Mario Mandarić.

''Ja sam vam zapravo sva u šoku jer ja mislim da ja nisam normalna što sam pristala biti dio showa Plesa sa zvijezdama'', šali se Emilija Kokić.

Ona je pjevačka zvijezda, ali i glazbena mentorica. Emilija Kokić glazbu ima u malom prstu, a što se plesa tiče veliku tremu.

''Zapravo o plesu ništa ne znam i sve što ću učiti ćete vi svi svjedočiti. Kako sam učila i naučila'', kaže Emilija.

Zato se prepušta u ruke mentora Patrika Seretina, novo lice među profesionalnim plesačima. Patrik se može pohvaliti s 21 državnim prvenstavom koje je osvojio.

''Super je šta je u pjevanju pa ima ritma, bit će puno lakše sigurno, a kako će biti s plesom vidjet ćemo'', dodao je Patrik.

''Jedino mene tu malo mrvičicu muči je kako ulazim, kako otkrivam, počela sam više gledati i istraživati, i shvatila sam koliko je to opsežno, koliko tu ima posla'', kaže Emilija.

Plesač Mario Ožbolt za plesnu partnericu dobio je sportsku zvijezdu, jednu od blizanki - Anu Zaninović:

''To je malo da, možda dobim koji udarac ako budem prestrog na treninzima, ali... Uvijek sam htio imati partnericu koja ima već disciplinu izgrađenu. Ona je vrhunska sportašica i ona će imati to. To mi je jedna od bitnih stvari u treningu'', kaže Ožbolt.

''Naučila sam na natjecanje i sustav natjecanja, na eliminacije i na neki način je natjecanje, preko tjedna radite i onda dođe ta nedjelja kad je natjecanje'', dodala je Zaninović.

U svojoj sportskoj karijeri osvojila je brojna svjetska i europska odličja, okitila se naslovom Svjetske prvakinje 2011. te nastupila na dvije Olimpijade. Plesno? Ona je nebrušeni dijamant:

''Pa više onaj freestyle na moj način, ništa specijalno. Daleko od onog kako plešu plesni profesionalci'', kaže Zaninović.

Zbog koncepta kuhanja zero waste poznati chef Mario Mandarić, završio je na Forbsovoj listi, a hoće li uz mentoricu Helenu Naletilić završiti i prvi na listi najboljeg plesača među zvijezdama?

''Nešto je spominjao da se malo bavio nekim plesnim stilovima, ali morat ćemo to provjerit na treningu'', kaže Helena.

''Skakali smo oko kuće pa smo otkrili na breakdance pa su to ona salta i neke akrobacije, nema to baš veze s plesom tako da sve je na Heleni kako će me naučiti'', govori Mandarić.

Glumicu Dariju Lorenci Flatz nećete gledati samo kao Jadranku Macan u seriji Kumovi. Nešto plesnog iskustva kaže ima iz školskih dana, ali zato kod kuće ima velikog profesionalca i najstrožeg kritičara - sina Maka:

''Jer mi jedan sin i pleše latin i standard. Najgore mi je kad mi on pomaže, sad će me ubiti, on je natjecatelj sportski. I to je potpuno drugo, gleda svaki detalj'', kaže Daria.

A baš te detalje će, htjela to Darija vjerovati ili ne, gledati i njezin mentor. No prvi klik dobro je kliknuo:

''Na prvu mislim da je jako dobro, nadam se da će na isti način biti i do kraja sezone'', kaže Jarnec.

''Da bojala sam se ono - nee kako je mlad. Mislim svi su plesači mladi, problem je što sam ja starija malo, ali nema to uopće veze. Mi se super slažemo'', dodala je Lorenci.

I nema onog što se ne može savladati. Zvijezde će uz mentore prionuti na probe. I vjerujemo kako svi oni mogu zasjati punim plesnim sjajem! Ples stiže na Novu TV!

