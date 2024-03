Poznati Hrvati o uvođenju obveznog vojnog roka: ''Ja sam za, gledam ovu djecu 18, 19, godina, dobro bi im došlo malo vidjeti drugačiji način života''

Zvijezde smo upitali što misle o uvođenju obveznog vojnog roka. Dok stariji smatraju da je to odličan način da mladići očvrsnu i steknu nove vještine i navike, čini se da svi mladi ne misle tako. Indira bi se sama prijavila u vojsku, a Jole i Goran Karan ispričali su nam svoja iskustva služenja vojnog roka. Priču za In magazin donosi naš Davor Garić koji u hrvatskoj vojsci čak ima i čin razvodnika.

Ponovno aktiviranje služenja obveznog vojnog roka za muškarce izazvalo je burne rasprave.



''Ja se prijavljujem! Ja sam o tome razišljala! Dok sam kuhala ručak sam rekla ''Možda bih i ja mogla tamo otić!''. Pa to je super - kao prvo, malo ću izgubiti na kilaži!, dakle morat ću malo trčkarati, naučiti baratati oružjem, tko zna, brate mili, ako netko napadne, evo mene u prvim redovima! Ali vojni rok nije tako loš jer te nauči disciplini, nauči te redu'', zaključila je Indira.

Jeste li vi za uvođenje obaveznog vojnog roka? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

''Ja sam ZA da bude obavezan - apsolutno! Gledam ovu djecu od 18-19-20 godina, mislim da bi im dobro došlo malo da vide jedan drugačiji način života koji im može samo pomoć, ne odmoć'', smatra Giuliano.''Ja bih stavila to pod obavezno. Neka me sad mrze. I ovaj moj najmlađi sin nek me mrzi, ali ja bih volila da probaju to'', kaže Zorica.''Svaka vještina je dobrodošla. U vremenu i prostoru u kojem živimo u kojemu je realno da se može dogoditi da moramo znat baratat nekim stvarima i moramo posjedovat određene vještine - OK'', govori Miroslav Škoro.''Pa i ja znam osnovne stvari. Kad smo u školi imali gađanje, bila sam prvakinja što se toga tiče'', kaže Zorica.''Mislim da je dobro kad netko u tim formativnim godinama 18-19-20 godina, još su formativne, da ode malo i da nema mame i tate i da se vrati kao još veći frajer'', kaže Jole.''Kad kažeš ''mladi'', bit će ih i za ovo i za ono, neki će moć, neki neće moć, ali ja mislim da bi njih trebalo pitat za početak, što oni očekuju od svojeg života, kako se misle nosit sa društvenim, osim pravima i obvezama, pa ako imaju to srce u junaka - super'', govori Goran.Pa pitajmo mlade. Čini se da su u njihovim redovima mišljenja oprečna.''Mislim da je to sasvim normalno. Stari mi je bio u vojsci i svi prije su bili u vojsci u bivšoj Jugoslaviji i zašto da mi mladi koji smo naučeni bit malo razmaženi, zašto malo da ne promijenimo naše navike i ajmo reć ljudskost'', kaže Pjerino.''Dosta sam vidio po Tik Toku ljudi pišu komentara ''triba to vratit, triba to vratit''. Ja mislim da ljudi uzimaju krivu poantu zašto se to vraća. Ako je netko malo feminiziran ili ženskast i njega odvedeš u vojni rok, njega dva mjeseca neće ništa promijeniti, on neće bit ništa više muško od toga vojnog roka, tako da - vojni rok, tko želi ići u rat, Bože mi oprosti, i bavit se tim stvarima, mislim da živimo u tom vremenu, neka ide. Nije za nas, nije za mene. Mislim da ljudi falivaju poantu šta znači vojni rok i zašto se uvodi. Educiranje pa ćemo onda znat o čemu se ovdje radi'', kaže Luciano.O čemu se tu radi, dobro znaju oni koji su prošli vojni rok. Ni njima u mladosti nije bilo baš sve po volji.''Taman sam završio srednju školu, krenuo se ozbiljno baviti glazbom, tj. ja sam mislio da se to zove ''ozbiljno'', počeli su izlasci, Božemiprosti - cure, onda te netko stavi u vojsku, a tebi možda nije do razvoja tih nekih svojih muževnih osobina na taj način'', priča Goran.''Dizanje ujutro u 4:40, bez obzira je li kiša, minus 2 - tjelovježba, doručak, postrojavanje, dizanje zastave, zna se sve di šta kako'', priča Jole.''Nije bezveze ona stara babska ili didska da vojska od mulaca čini ljude. Tako da ima nešto u toj vojsci, ja sam za to da to bude, tri mjeseca nije puno, samo da ne bude ljeto, nek idu na more...'', kaže Giuliano.Tromjesečni obvezni vojni rok trebao bi započeti 1. sijecnja 2025., a oni koji to ne žele, moći će se pozvati na priziv savjesti. Za njih će se osigurati drugačiji oblik obuke.''Pošto nitko ne zna gdje vodi ovaj ludi svijet pa mislim da bi se trebalo malo upoznati, ako ne ništa, onda kako se zaštit od nečega'', smatra Jole.''Ne znači da netko tko je pacifista kao šta sam ja, da mora pucat, ali Bože moj, ako me netko napadne, branit ću se'', kaže Zorica Kondža.''To je stvar individue, odnosno osobe, treba dati izbora. Ako želiš idi, ako ne želiš nemoj, a ja bih išla...'', zaključila je Indira.Onima koji imaju moć i odlučuju, poručujemo - vodimo ljubav, a ne rat.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Seks-bomba 90-ih unatoč dubokom dekolteu koji je izbacila, pala je u drugi plan pokraj sina koji je njena kopija

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša televizijska voditeljica pokazala je kako izgleda njena kći, dobila ju je u braku s drugim suprugom