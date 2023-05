Domaća estrada suočila se s vijesti za koju su mislili da je nikad neće čuti: ''Bio je velik čovjek i dobra duša, zbog toga nikad neće umrijeti u našim srcima''

Slomljenih srca prepunih sjećanja, zvijezde domaće scene opraštaju se od legendarnog Jasmina Stavrosa. S ekipom In magazina podijelili su one prve i najteže emotivne trenutke saznanja da nas je napustio pjevač uz kojeg su stasale generacije. U prilogu In magazina donosimo izjave prijatelja, glazbenika i kolega, koji su s njim prolazili, kako kroz lijepe, tako i one najteže trenutke.

U sjećanju mnogih ostaje velik borac, no neke bitke su jednostavno prevelike, čak i za one za koje mislimo kako će zauvijek biti tu. Zato se danas domaća glazbena scena suočava s viješću za koju su se nadali kako nikad neće čuti, da ih je napustio prijatelj, kolega, glazbena legenda Jasmin Stavros.

''Što reći, prvo iskrena sućut obitelji. Jasmin je bio veliki čovjek. Sjećam se kad sam ga pitao za jedan humanitarni koncert i kad je provjerio je l' taj dan slobodan nije me više ništa pitao, samo je rekao - reci mi kad i gdje trebam doći. To govori o njegovoj ljudskosti. Bio je veliki radnik, sve nas je poticao da radimo više i bolje, kao stariji kolega. Na turnejama se znao našaliti na svoj i naš račun. Bio je zabavan čovjek i dobra duša i zbog toga neće umrijeti u našim srcima.

Na stranu zavidna glazbena karijera, ono što je Jasmina činilo veličinom, upravo su njegova toplina, ljudskost i dobrota.

''Žao mi je, teško mi je, i sve što mu mogu reći je da neka mu je laka hrvatska zemlja. On kao čovjek bio je jako dobar obiteljski čovjek, vjernik, umjetnik, mogu samo reći sve najbolje o njemu i mislim da ga njegovo mjestu u raju čeka'', rekao je Duško Lokin.



''Jasmin Stavros je bio jedan veseljak koji se trudio da napravi pravu zabavu, bilo mu je stalo do publike, on je bio taj koji je uveo nema koncerta ispod 3 sata i uvijek bi rekao još mi je ostala ova pjesma tako da ono po čemu ću ga najviše pamtiti je iznimna profesionalnost. Zna se da estradnjaci znaju kasniti, Jasmin je uvijek bio taj kojem si morao reći krivo vrijeme jer bi došao uvijek sat vremena ranije'', prisjetio se Dalibor Petko.



''Naš glazbeni put, put Učiteljica započeo je upravo suradnjom s Jasminom, s našim duetom ''Nema natrag'', a i naš prvi nastup koji smo imale bio je na njegovom koncertu na Korčuli. Puno nam je pomogao u karijeri, bio nam je velika podrška od samih početaka tako da će sigurno ostati u našim lijepim sjećanjima. Pamtit ćemo ga kao velikog profesionalca i kao čovjeka koji je živio glazbu'', prisjetila se Silvia Ivić iz Učiteljica.



''Gospodina Stavrosa sam sretala najčešće u backstageu kao što se većina kolega sreće, uvijek je bio pristojan, fin, često smo se na ljetnim festivalima družili. Nismo se dobro poznavali ali čovjek čija me biografija zadivljavala, ono što puno ljudi ne zna, ne samo izuzetan pjevač i zabavljač nego multiinstrumentalist, aranžer, producent, obrazovani glazbenik, obiteljski čovjek, prijatelj, moja iskrena sućut svima kojima će ovaj gubitak promijenit život i ponajviše njegovoj obitelji i prijateljima'', rekla je Mia Dimšić.



''Želim prije svega njegovoj obitelji izraziti svoju duboku sućut, želim im snage, da im Bog da snage i zdravlje da izađu iz ovoga i da prebole a publici želim da se zauvijek sjećaju njegovih krasnih pjesama, koncerata i želim poručiti - počivaj u miru dragi Staki'', rekla je Neda Ukraden.

I na društvenim mrežama brojna su imena domaće estrade uputila svoje posljednje zbogom. Od Tonyja Cetinskog, Maje Šuput, Nine Badrić do Meri Cetinić, koja se prisjetila zajedničkih glazbenih početaka.

''S velikom žalošću i s nevjericom sam primio vijest o mojem dragom kolegi i velikom prijatelju s kojim sam i snimio pjesmu Džuli. Moram reći da onda na početku kada smo lutali svijetom kao neko raspršeno sjeme smo se družili. Velika mi je čast što sam ga poznavao. Otkrio sam jednog divnog čovjeka, divnog glazbenika, velikog borca za prava glazbenika. Moram reći da je bio voljeni muž, otac i prijatelj i dragi kolega. Zato neka mirno plovi svojim nebeskim svodom , moje srce i duša su uz njega. Putuj sretno Jasmine'', poručio je Daniel Popović.

