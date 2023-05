Neutješni Duško Lokin oglasio se nakon gubitka velikog prijatelja Stavrosa, Pejaković od šoka ne može pričati

Jasmin Stavros preminuo je u 69. godini, a ta je vijest pogodila njegove brojne kolege i prijatelje.

Vijest o smrti Jasmina Stavrosa rastužila je domaću glazbenu scenu i njegove brojne obožavatelje, prijatelje i kolege koji se teško nose s gubitkom.

Pogledaj i ovo odlazak legende Pjevačka karijera Jasmina Stavrosa započela je sasvim slučajno, a neki su mu zamjerali što je zapostavio i svoj drugi veliki talent

Mobitel njegovog bliskog suradnika i prijatelja Mladena Grdovića je isključen, a Zlatko Pejaković je ostao u šoku nakon što je čuo tužnu vijest i nije mogao pričati, što nam je potvrdila njegova supruga Maja Marija Županović.

Neutješan je i Duško Lokin koji je s Jasminom bio prijatelj više od 30 godina i koji se prisjetio nekih od najljepših zajedničkih trenutaka.

"Nedavno sam ostao bez supruge, a sada sam izgubio prijatelja. Otišao je veliki čovjek i umjetnik. Jasmin mi je bio pri srcu, poznavali smo se i surađivali 35 godina, snimili smo pjesme na kojima je on svirao bubnjeve, duete. Organizirao sam mu turneju po Kanadi koja je bila i više nego uspješna, bili smo zadovoljni i on i ja. Planirali smo obnoviti duet "Momačka večer" i izvesti ga na CMC-u u Vodicama, ali nažalost to sada neće biti moguće. Tragedija je to, Jasmin je bio dobar, obiteljski čovjek, miran, religiozan i njegovi prijatelji, suradnici i obitelj su doživjeli veliki gubitak", rekao nam je Duško.

Jasmin Stavros preminuo je u dobi od 68 godina u klinici za plućne bolesti Jordanovac, potvrdio nam je njegov menadžer Ljubo Šeperić, nakon što se borio se s teškom bolesti, rakom kostiju.

"Jasmin je zaspao jučer u 21 sat, ne mogu sada više ništa drugo reći. Sahrana će vjerojatno biti u Splitu, ali ne znamo još kada", rekao nam je Jasminov menadžer.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pjevačka karijera Jasmina Stavrosa započela je sasvim slučajno, a neki su mu zamjerali što je zapostavio i svoj drugi veliki talent

1/43 >> Pogledaji ovu galeriju +38 Celebrity Preminuo Jasmin Stavros, omiljeni kralj zabave u 69. godini izgubio je bitku s teškom bolesti