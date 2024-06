Dečko iz Dubrave igrao je profesionalno nogomet, a sada glumi uz bok Roberta de Nira

Njegov život mogao bi biti predložak za filmski scenarij. Marinko Radaković profesionalno je igrao nogomet, studirao pravo, a onda je krenuo glumačkim putem. Bio je dijelom popularnih serija "Naslijeđe" i "Zakon i red", a uskoro će izići serija u kojoj je stao uz Roberta de Nira. O tome je razgovarao s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Ovaj dečko iz zagrebačke Dubrave snagom volje i upornošću ostvaruje svoje snove. Živi u Bostonu, postao je glumac, a velika mu se želja ostvarila kada je izabran za seriju Zero Days s Robertom de Nirom.



''Došlo je prošle godine, napravio sam jednu malu audiciju s par tih različitih likova i nisam puno očekivao, pošto i sami znate je velika konkurencija u toj industriji, nema tu one čarobne karte da bi krenuli i dobili. Napravio sam ono što sam mogao i kako sam se vratio iz Hrvatske, vidio svoju familiju ovdje i onda sam bio jako sretan, dobio sam poziv agenta da sam dobio ulogu i to mi je bilo jako bitno'', priča.

Diploma iz kaznenog prava i političkih znanosti; glumac, branitelj, ali i - nogometaš. Sve je to zapisano u njegovoj biografiji. S 14 godina Marco je izabran u hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a u srednjoj školi vodio je momčad do državnog naslova - zajedno sa svjetski poznatim međunarodnim igračima.



''Pa ovako, ja sam to sve krenuo iz mladih dana, Iz Dubrave sam i došlo je do neke selekcije ZNS-a i tada je Ilija Lončarević, sa Soldom sam krenuo iz mlađih dana i kažem njegova karijera - ja sam mu čestitao milijun puta i sad mu čestitam na njegovom uspjehu i sa uspjehom naših mladih reprezentativaca. Uživam u tome, to mi je bio život. Tako sam se okrenuo prema Americi. U Americi radio sam radio za jedan klub'', priča Marinko.

Desila se povreda kao u svakom sportu. Kaže čovjek ne možeš ništa očekivati dok se ne desi. Kad se desi onda moraš naći nekakve nove puteve.



''Prekinuo sam studije za vrijeme rata, odslužio sam hrvatsku vojsku. Bio sam uvučen u obranu Hrvatske i onda se te situacije dese, dobijete poziv, otvarate svoje srce'', priča.

Kako je završio u glumi i modelingu?

00To se desilo slučajno, išao sam jedan dan s fakulteta, tako je došla neka ženska i ponudila mi je kao photoshoot da napravim za Wilhelminu, tko što svi znamo Wilhelmina je jedna od velikih agencija kao i Ford model i došao sam na nekakvu sreću, kad sam došao tamo onda su rekli da bih mogao'', priča.

Nakon toga krenula je njegova glumačka karijera. Radio je u uspješnicama koje su režirali i u kojima su glumili nagrađivani umjetnici.

''Naslijeđe ili kako mi zovemo Succession i Billions, i Blacklist to su sve neki od najvećih showova koji u Americi sada se vrte konstantno. A gledajte čovjek radi na sebi konstantno, radite na svom školovanju, podižete taj dio glumačke karijere na nekakav drugi nivo i ja se svaki dan osjećam sretnim kad mogu nešto napraviti, kad sam podigao sebe i svoje srce na nekakav novi level'', kaže.

Iako je život na setu, kaže, iscrpljujući, ipak je mnogo anegdota i lijepih trenutaka iza kamera.

Bio je i dijelom filma ''Don't look up'', koji se snimao u vrijeme pandemije koronavirusa.

Tijekom korone su snimanja bila prilično izazovna. Kako je to izgledalo?

''Ja sam se isto šokirao, bilo je izazovno. Radili smo puno testova, preko 600 i nešto'', kaže.

No neprocjenjivo je to iskustvo koje ga ohrabruje da i dalje ostvaruje svoje snove.

