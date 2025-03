Možete li zamisliti život u palači? Junakinja naše sljedeće priče živi upravo tako!

I nije ovdje važna raskoš, kaže, već povijest i priče koje mogu ispričati stotinu godina stari predmeti. Gospođu Ankicu Golubić u Slavonskom Brodu posjetila je naša ekipa, predvođena Jelenom Prpoš.

Vjerojatno će svaki gost koji zakorači u ovu palaču, zbog velikog broja starina i vrijednih predmeta, imati osjećaj kao da je u muzeju, no za gospođu Ankicu ovo je dom. Prekrasan dom koji budi uspomene i priča nevjerojatne priče, ali i iz kojeg puca pogled koji joj grije srce.

''Uđem tu i pogledam kroz prozor i vidim na kraj ulice i na kraj trga, i kažem baš sam blagoslovljena što sam ovdje'', govori Ankica Golubić.

In Magazin: Ankica Golubić - 4 Foto: In Magazin

U ovu palaču u Slavonskom Brodu Ankica je prvi put došla prije više od 55 godina, a kuća koju je naslijedio njezin suprug Mile, sagrađena je još davne 1885. godine.

Prva vlasnica palače je bila Ana Radosavljević. Njezina obitelj sagradila je čak tri palače na brodskom korzu, a samo je ova ostala u

izvornom obliku.

In Magazin: Ankica Golubić - 6 Foto: In Magazin

Ostale dvije uništene su u Drugom svjetskom ratu. No to je tek dio imovine i zemlje koju su imućni Radosavljevići imali.

Trgovkinja Ana često je priređivala i elitne zabave o kojima se danima

pričalo. Održavali su se u salonu koji je i danas često mjesto okupljanja. Druženja su danas svakako drugačija, a razlika je i ta što druga Ankica vodi glavnu riječ.



Od salona ipak joj je draža jedna druga prostorija ove velebne palače. Ona koja je nekad bila bračna soba .

In Magazin: Život u palači - 2 Foto: In Magazin



Najljepšom, ovu sobu opisuje i jedna od četiriju unuka Golubićevih. Marta je u ovoj palači odrasla.



''Trčali smo oko ovog stola. Nismo nikad poimali da je to drugačije ili neobično. Tek sad mi dolazi da je ovo posebno i da moramo bit sretni što smo ovdje odrastali'', govori Marta.



Uz lijepe uspomene na Martino djetinjstvo, ova palača mogla bi ispričati i manje lijepe priče. Aničin svekar, odvjetnik Radovan, doživio je nakon Drugog svjetskog rata nacionalizaciju imovine, koju je dobio oženivši plemkinju Radosavljević.

In Magazin: Ankica Golubić - 2 Foto: In Magazin



''Kuća je bila jako zapuštena kad sam došla i puno je bilo nas stanara. nas 20. Ovdje je bila odvjetnička kancelarija, ova kuća kao i sve bogate kuće su imale stan za poslugu'', govori Ankica.



Nakon Drugog svjetskog rata palača je nacionalizirana, podijeljena u više stanova. No vraćena je obitelji Golubić koji su joj vratili stari sjaj.



Taj stari sjaj podrazumijevao je i povrat ili otkup starog namještaja. Njegovo renoviranje, kao i ono slika, klavira i ostalih ukrasa koje je prva vlasnica kupovala diljem Europe. Danas, svaki detalj svjedoči o povijesti Broda te životu bogatog građanskog sloja 19. stoljeća. Tako i životu Ankičina svekra Radovana Golubića, koji je oženio plemkinju Radosavljević.

In Magazin: Ankica Golubić - 2 Foto: In Magazin

''Ovaj tu sekreter, to je od mog svekra, od njegovog oca. To je bio njegov radni stol. Mali špiglić, od mame, koliko je star, više od 150 godina. Ja sam stalno išla po tavanu kad sam došla, a svekrva je rekla pa šta će ti to, a ja sma rekla, pa to je šteta'', prisjeća se.



Kako bi palača ostala sačuvana u što izvornijem obliku, činjenica je, trebalo je mnogo truda, upornosti, ljubavi, ali i novca. No isplatilo se, zaključuje ova gradska dama i dodaje kako pravo bogatstvo ove građevine leži u njezinoj povijesti, koja zaslužuje biti čuvana i predana mlađim generacijama.

