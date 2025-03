Hrvati koji su sreću potražili u Kaliforniji: Tisuće kilometara udaljeni od domovine no čuvaju tradiciju!

Kaliforniju nazivaju zlatnom državom, obećanom zemljom i zemljom snova. Ne čudi stoga da su upravo ondje sreću potražili i brojni Hrvati. Neki su se odselili prije nekoliko godina, dok su drugi već druga ili treća generacija koja ondje živi. Kako bi održali tradiciju svoje zemlje, okupljaju se svake nedjelje, a imaju i Kulturno-umjetničko društvo Kolo. S njima je dan provela naša Dijana Kardum, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

Svake nedjelje u 10:30, crkva Aaint Anthony obavezno je okupljalište mnogih Hrvata u Los Angelesu. Odavde dolaze iz svih dijelova Kalifornije.



''Pa često se vidimo, ali ovo je kao jedan centar okupljanja za mnoge Hrvate koji vjeruju, koji dolaze u crkvu. U Los Angelesu sam 40 godina'',govori Jure Glamuzina.

Kako je došao tu i kako mu se sviđa život?



''Kad si mlad, onda je to puno lakše. Ne razmišljaš puno i to je to u biti. To je bio drugi način života'', objasnio je.

Priča poput Jurine, ovdje je na tisuće. Aleksandra je rođena u Americi, a u Los Angelesu je već 26 godina.



''Moj je otac iz Splita, on je preminuo prije nekoliko godina. Moj je suprug iz Zagreba. Idemo u Hrvatsku svake godine, posebno je mjesto u srcu za Hrvatsku. Moj suprug i ja smo ovdje 26 godina. Ja radim za L.A. school district. Moj suprug i ja smo jako aktivni u crkvi svetog Ante. Sviram orgulje ovdje mnogo godina. Imamo divan zbor jako smo uzbuđeni'', priča Alexandra.

''Lijepo je, ovo vrijeme poslije mise, nađemo se, razgovaramo, budemo s prijateljima koje inače ne vidimo tijekom tjedna jer živimo daleko jedni od drugih'', dodala je.

Organiziraju se ovdje i gledanje utakmica Hrvatske reprezentacije, vjenčanja te razna druženja ili ekstavaganze. Nekima je ovo i dom daleko od doma. Josip je prije tri pol godine došao kako bi ostvario svoj san.



''Upisao sam New York Film Academy i završio glumu, tako da sad pokušavam naći posao, naći uloge i uspjeti. Da nema Hrvata već bih vjerojatno ja bio, odmah doma nakon dva tjedna, ali eto tu sam se udomio kako bi se reklo i popričam s Hrvatima svakodnevno, podružimo, tako da dobijem taj osjećaj da sam doma'', priča Josip.

Nakon mise slijedi druženje. Djeca ovdje pohađaju i hrvatsku školu. Hrvatska iseljenička zajednica na području Los Angelesa zna kako čuvati svoju kulturu, tradiciju i identitet. Naime, ovdje 65 godina djeluje i KOLO.

A voditeljica im je već 40 godina Heidi.



''Zapravo učila sam od ljudi ovdje, što su bili u crkvu, što su nas učili kad sam mala bila. I onda dok sam narasla je jedan američki čovjek učio folklor jer on se zanimao s time i onda tako sam ja naučila i sad zadnje vrijeme učim od jedan čovjek što je bil u Lado i on sastavlja naše koregrafije, on dođe uči i onda ja dalje učim'', priča Heidi.

Kolo sada broji 20 članova.



Čak i pjevaju na hrvatskom iako ga ne govore. Kristofer je s našom kulturom upoznao i suprugu Meghan koja je podrijetlom Kubanka.



''Plešemo sad već godinu dana, hrvatske plesove plešem otkako sam imao šest godina, prvo u Seattle Washingtonu. Sad smo u L.A.-u i uključeni smo u zajednicu ovdje'', govore Meghan i muž.

Meghan je hrvatski folklor oduševio na prvu.

''Mislim da je jako lijepo i da postoji strast da održe to iz generacije u generaciju. Znam da je dovoljno da preskoči jedan naraštaj da se sve izgubi. Kao što je on rekao. Kultura nam je jako važna. Ja sam kubanskog podrijetla i to je nešto što ja želim održati'', govori Meghan.

I tako iako daleko od domovine, nastavljaju njegovati svoju kulturu, jezik i tradiciju, povezujući se međusobno i s matičnom zemljom.

