Ivo Amulić svima preporučuje prinovu u 50-im godinama: ''Djeca su Božji blagoslov!''

Dva dana zaredom Rišpet je rasprodao i rasplesao zagrebački Lisinski. Svojim hitovima digli su na noge obožavatelje koji su najbližima poklonili ovaj koncert za rođendan, godišnjicu braka ili dan očeva. Koliko je Rišpetovcima očinska uloga promijenila život, zašto Ivo svima preporučuje prinovu u 50-ima te koliko mu nedostaje otac, otkrili su našoj Matei Slogar.

Da Rišpetovci znaju napraviti pravu feštu, još su se jednom uvjerili svi obožavatelji njihove glazbe u Zagrebu. Sve je na noge digao Ivo Amulić.



Emocije su ponijele i Rišpetovce, kojima je ovo 8. koncert u Lisinskom.

''Jako lijepo, Zagrepčani vole Dalmaciju, vole dalmatinske pjesme, ima ovdje i Dalmatinaca tako da lijepo reagiraju na sve Rišpetove pjesme'', priča Pero Kozomara.



''Presretan sam, ostvarili su mi se svi moji snovi, i oni dječački i oni s početka moje karijere'', govori Ivo Amulić.

Iako njihove sve pjesme taknu u dušu, Ivo priznaje - njemu je jedna posebno draga.



''Ja sam najviše nekako emotivno vezan za jednu pjesmu, to je pjesma Ćaća. Toliko sam je proživio i donio na festival da je ona morala osvojit grand prix splitskog festivala, ljudi plaču uz nju, Ćaća mi je jedan poseban pečat na ovoj Rišpet karijeri'', priča Amulić.



Upravo se sutra, 19. ožujka, obilježava Dan očeva, zbog čega je imao posebnu poruku.

''Blago onome tko ima oca uz sebe, a ima nas nažalost puno nas koji više nemaju očeve, ali i dalje imaju osjećaj da je on tu negdje, da je iza kantuna od kuće i da će sad izać iz kupatila tako da očevi baš imaju posebno mjesto'', dodao je Ivo.



Ivo je otac troje djece, dvoje već odrasle iz prvog braka, a posljednju kćerkicu dobio je u 58. godini života, što, kaže, itekako ima prednosti.



''Ja bih savjetovao svima koji su u tim "poznim godinama" ako je ikako moguće da rade djecu, da imaju još djece, jer djeca su Božji blagoslov. Ovo što sam dobio moju Dinu to je stvarno Božji blagoslov'', govori Ivo Amulić.

''Bit roditelj je možda najveće i najteže postignuće u svom životu. Najteže da odgojiš svoje dijete da bude pošten čovjek, da bude dobar čovjek, da razmišlja svojom glavom'', govori Pero Kozomara.



I ove godine u Istri pripremaju koncertnu večer "Usidri se za Rišpet", koja ima posebnu čar jer se održava u uvali na brodicama.



''To je fantastično što bude s barkama, zaista 1000 brodova, upaljene bengalke, cijela istra dođe, Rišpet pjeva na onom pontonu tako da stvarno bude fenomenalno'', govore.



Ivo je ovim koncertima obilježio 40 godina karijere, koja je i dalje u punom sjaju.

