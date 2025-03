Talijanski Barry White s Hrvatskom dijeli posebnu vezu, a Massima je obožavao: ''Žao mi je što ga nema''

Nazivaju ga talijanskim Barryjem Whiteom, a s Hrvatskom dijeli posebnu vezu. Osim što je Mario Biondi ovdje nastupao već nekoliko puta, njegova supruga napola je Hrvatica. Ususret koncertu u Zagrebu 1. travnja, našoj Aleksandri Keresman za In magazin Mario je otkrio kojim je hrvatskim glazbenikom opčinjen, zašto ga veseli svaki dolazak u Lijepu Našu te tko mu je od sedmero djece nastavio glazbenim putem.

2024-u svojim je dubokim i toplim glasom ispratio u društvu Šibenčana, nastupajući pred katedralom Sv. Jakova.

A već prvog travnja ove godine, Mario Biondi vraća se na pozornicu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Jedan od najljepših muških vokala svjetske soul, jazz i rhythm & blues scene, rodom iz Catanije na Siciliji, u glazbi je završio prvenstveno zbog oca. Giuseppe Ranno, poznatiji kao Stefano Biondi, bio je popularni talijanski pjevač, kojem je Mario posvetio svoje umjetničko ime.

''Prisilno me gurnuo u glazbu jer se ja nisam volio pojavljivati na sceni, bio sam sramežljiv ali tata me uporno gurao da moram pjevati, da idem s njim na pozornicu. A ja sam i dalje govorio ali tata zašto, molim te ne…ali uvjeravao me da imam dobar glas i da moram probati, nisam mu mogao više proturječiti'', govori Biondi.

Talijanski Barry White, kako mu govore zbog boje glasa, borio se pronaći ga, sve do jedne hladne večeri, kada ga je prije nastupa uhvatila grlobolja.

''Zabrinuo sam se pa kako ću pjevati večeras ne mogu gađati visoke note pa sam sve pjevao za oktavu niže'', priča.

Prodao je više od 460 000 albuma, njegova najpoznatija pjesma ''This is what you are'' ima 12 milijuna pregleda, a pozornicu je dijelio s legendama kao što su Ray Charles i Chaka Khan.

''Imao sam veliku sreću u svojoj karijeri. Nisam uopće bio spreman na to, volio bih da sad mogu prevrtjeti sve te trenutke još milijun puta da se prisjetim svakog detalja'',kaže.

Jedna je osoba s domaće scene na njega ostavila snažan dojam.

''Bio sam zaljubljen u glazbu tog umjetnika koji je preminuo prije koju godinu. Massimo. Bio je divan čovjek i žao mi je što ga nema. Naš je susret bio prekratak ali ostao mi je u srcu'', priča.

Nije teško primijetiti kako su u njegovoj publici većinom žene.



''Možda zbog moje kose…'', našalio se te dodao.



''Ma mislim da nisu samo žene ima i puno muškaraca u mojoj publici.

Ja sam romantičar, priznajem, predajem se…romantičan sam ali to je jedini način kako živjeti ovaj život'', smatra.

Ova romantična duša ima čak sedmero djece, od kojih su neki odlučili nastaviti njegovim stopama.

''Dvoje su profesionalni pjevači koji pjevaju za neke poznate talijanske zvijezde a jedan je rap producent'' kaže.

Za publiku u Lisinskom sprema posebne poslastice.

''Imamo set listu ali ne držimo je se uvijek jer želimo biti iskreni i stvarni. Osjećam se veoma ugodno kod vas jer su svi jako prijateljski raspoloženi i uz to muškarci su visoki poput mene pa mogu nekoga gledati u oči. Možda ćemo imati malo vremena slobodnog da uživamo u Zagrebu'', kaže.

Zagreb će zasigurno uživati u njegovu raskošnom vokalu.

