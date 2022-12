Zdravko Čolić pokazao da je u vrhu i u osmom desetljeću, a rijetki znaju da je prvu djevojku imao tek u tridesetima!

Sada vas vodimo u rasprodanu zagrebačku Arenu, gdje je Zdravko Čolić ponovno dokazao zašto je na vrhu. Sa simfonijskim je orkestrom zapjevao svoje najveće hitove te pokazao da je i u osmom desetljeću u top formi. Čola je samo za IN Magazin otkrio tajnu svojeg idiličnog braka, zašto je u roditeljskom domu živio čak do svoje 38. godine te zašto je osamdesetih odustao od glazbe i u Zagrebu se bavio telefonijom. Detalje znaju Julija Bačić Barać i Davor Garić.

Zdravko Čolić rasprodao zagrebačku Arenu dva dana i pokazao da je u vrhu i u osmom desetljeću!

Pedeset glazbenika na pozornici i tisuće ljudi u publici koje uglas pjevaju njegove bezvremenske hitove. Zdravko Čolić u zagrebačkoj je Areni pokazao zašto je jedna od najvećih zvijezda u regiji.



"Najljepše se osjećaš kad izađeš na binu, onda imaš dvostruki udar. Imaš svoj adrenalin koji te vuče, i imaš publiku koja ti daje tu energiju zbog koje se jednostavno promijeniš, to su najljepši trenuci", priznao je Zdravko.



No nije uvijek bilo ovako. Čola je tijekom karijere od pjevanja jednom čak gotovo i odustao.



"Možda taj neki period kroz osamdesete, tu onda kasnije ja više nisam ni radio, ja sam tada živio u Zagrebu, bavio se malim gospodarstvom, nekom telefonijom i tako dalje s mojim prijateljima, ljudima iz Zagreba. Kasnije je došlo do urušavanja države, raspada i tu je onda isto bila neka neaktivnost, tek krajem devedesetih, s novim ablumom je neki novi ansambl napravljen, novi bend", prisjetio se.



Na našu radost vratio se glazbi te sada uživa status velike zvijezde. Kod kuće je Čola, uz suprugu i dvije kćeri, u manjini pa svoje dame drži kao kap vode na dlanu.



"Pa svi očevi, pogotovo koji imaju žensku djecu, oni su uvijek tu slabiji. Majka je tu jedina koja je strogoća, očevi su uvijek tu slabiji, popuštaju", smatra glazbenik.



Iako je u osmom desetljeću i sretno oženjen, na Čolinim koncertima uglavnom su žene. Mnogi ne vjeruju da je prvu djevojku imao tek u tridesetima.



"Nema to veze, flertovi su postojali, mi smo živjeli i uvijek živimo u vremenu nekih estradnih i javnih flertova, koji su bili. Kako da i ne budu. Ali govorim o onom zabavljanju, da imaš obavezu, djevojku da putuješ prema njoj i ona prema tebi, to je kasnije došlo, zajednička zimovanja, ljetovanja, zaljubljivanja, kad ti je do nekog stao onda ti nije teško ništa", zaključio je.



U braku je dvadeset i jednu godinu. Uz ljubav, važna je, kaže, i ljubomora.



"Doza ljubomore je uvijek pozitivna, ona je uvijek u toj priči jako jako dobra, jer ona podstiče neku energiju unutar same porodice, ali kao i ljubav, jedna mala kontra ljubomora je uvijek nešto što je ok. Međutim, s vremenom, ljubomora iščezava", pojasnio je Čola.

Da se ponovno rodi, ne bi izabrao glazbu, nego sport. Bio je vratar i atletičar, no život ga je odveo na pozornicu.



"Sport je uzbuđenje, sport je ta fizička neka napetost koju sam ja uvijek volio. Ja sam rođeni atletičar, sprinter, skakač u dalj, bio sam na zagrebačkoj Mladosti kao mlađi junior, tu sam povrijedio preponu, tetivu jednu i nisam onda trčao, ali sam skakao skok u dalj, bio sam treći na mlađem juniorskom u bivšoj državi", pohvalio se.

Čola nam je otkrio još jednu zanimljivost iz svoje mladosti - naime, iz roditeljskog se doma odselio tek s 38 godina.



"Ja sam dugo živio s roditeljima, nekako mi je to bilo patrijarhalno, bogami cijeli život dok smo u Sarajevu bili. Odeš u Zagreb četiri godine, odeš u Split pola godine, u Beograd smo išli često kao glavni grad na snimanja, putovanje tamo vamo, ali sam se vraćao u Sarajevo, vraćao se kući sve do 1989", otkrio je.



Danas Čola puni dvorane i stadione diljem regije, a publika ga obožava. Čini se da je na kraju ipak izabrao pravi put.



"Muzika je Božji dar, i inače umjetnost, ali ona traži određene žrtve. Čovjek hoće da bude dosta profesionalan, mora da radi i da ima dosta strpljenja i s publikom i sa svime što se dešava u tim godinama", zaključio je Čolić.

