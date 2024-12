Baby Lasagna vraća se na zagrebački trg: ''Mislio sam da je to rekao u toj euforiji, a na kraju...''

Nedavno se oženio, izbacio je novu pjesmu, dobio gažu na glavnom zagrebačkom trgu za doček Nove godine i svoje tijelo ukrasio još jednom tetovažom. Govorimo, naravno, o Baby Lasagni, za kojim interes ne jenjava. Kako se priprema za dolazak Božića, otkrio je našoj Matei Slogar.

Na dočeku će na trgu pjevati Baby Lasagna, prvi put nakon dočeka poslije Eurovizije na kojem su ga dočekale stotine ljudi.

''Velika je čast, nisam mogao mislit da ćemo na glavnom trgu svirat u to vrijeme tako da veselim se ful, mislim da će bit krcato tako da će bit treme. A i pričali smo sigurno će bit ledeno tako da sad su mi misli posvuda bit će ovo bit će ono.''

Poziv za doček nije očekivao.

''Nisam, ali kad smo došli na doček poslije Eurovizije mislim da je gradonačelnik rekao mom PR-ovcu da bi to htio, ali mislio sam da je to rekao u tom hypeu i kad sve to prođe neće ga interesirat, ali na kraju organizacija Grada Zagreba je i dalje pokazala interes pa zašto ne.''

Nedavno je izdao novu pjesmu ''Catch Me If You Can''.

''Posebna je po tome što je brat radio glazbu za tu pjesmu, a ne ja... Ja sam malo rearanžirao i napravio tekst, i posebna je po tome što prvi put nismo Elizabeta i ja radili na spotu nego naš kolega, morali smo mu to povjeriti…''

Razlog je bio samo jedan – planiranje svadbe.

Je li bilo komentara jesu li to snimke s njihovog vjenčanja?

''Da, ljudi su to pitali, ja rek'o ne, ne bih baš svoje vjenčanje tako stavio... I sa zlatnim zubom... Da u onim trenerkama, šlapama, ne bi mi to Liza dopustila nikako... Nije to bilo pravo vjenčanje!'''

Jesu li odmorili nakon vjenčanja, imali medeni mjesec?

''Da jesmo, vidim po nekim stvarima gdje sam prije nego smo otišli na odmor bio nestrpljiv, sad sam se opet dobio nazad, rekuperirao, imam više strpljenja nego prije 2 mjeseca tako da sam se odmorio i Elizabeta isto.''

Vrijeme je Adventa, predbožićno vrijeme, Marku vjera dosta znači, ide li na zornice ujutro, ima li neke rituale?

''Definitivno kad krene adventsko vrijeme pokušavam se više spremiti na to, malo se više molim i idem na zornice, ove godine najmanje jer ove godine puno putujemo, sutra smo u Amsterdamu pa ni ne znam je l' tamo ima zornica pa se nekako vratiš u 3 ujutro pa te ni ne probudi alarm, ali dajem sve od sebe da u ovom novom stilu života da se i dalje spremim kao što sam se nekad spremao.''

Ovih dana izašao je i popis najpretraživanijih pojmova u 2024., a među njima je i on.

''Da, prva osoba, treći pojam. Ne znam čudno mi je, nisam znao da se to mjeri, dojam da će se to toliko održat ne bi bio ni u top 5-10, čini se da ljudi guglaju, zanimljivo i malo strašno, malo da su ljudi išli gledat to mi je ono malo ok...''

Osvrnuo se i na tetovažu koju je nedavno napravio.

''Tetovirao sam svetu Ceciliju koja je zaštitnica glazbenika, pjevača, to mi je prva velika tetovaža, tu je na ruci… Pa ništa uvijek sam si govorio sav ću se istetovirat samo da mi glazba bude posao, a sad kad mi je glazba posao si kontam sad bi mogao vrat, ruke... Da se mene pita ja bi i vrat samo sam čuo da jako boli pa sam sad ono...''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.