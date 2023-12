Josip je ispričao sve o svojoj gastro avanturi u MasterChefu, a evo koje su daljnje prognoze ostalih bivših natjecatelja!

Iz svojeg sedmog stres testa Josip ipak nije uspio izaći kao pobjednik, stoga je napustio MasterChef kuhinju. Iz ove avanture nosi mnogo lijepih uspomena, baš kao i bivše natjecateljice Antonia, Ana-Marija i Lara. Kakve su im daljnje prognoze, saznajte u prilogu In magazina.

Iako je imao savršeno ispečenu gljivu Lavlju grivu, Josipu to ipak nije bilo dovoljno. Pa je zbog jela istaknutog chefa Hrvoja Krofilna napustio natjecanje.

"MasterChef avantura je sigurno nezaboravno iskustvo. To ljudi s druge strane malih ekrana ne mogu zamisliti što se tu dogodi u backstageu i što to sve stoji iza toga, i koliko ljudi..." kaže Josip.

Tijekom boravka u MasterChefu, Josip se našao u čak 7 stres testova, a to mu je ističe bilo i najteže.

"To čovjeka istroši. To je takva navala adrenalina, ne možeš doći sebi. I onda te to istroši, ne možeš više poslije toga funkcionirati normalno. Ali s druge strane te i ojača, to su neko oklopi koji dolaze kasnije", ističe Josip.

Nakon što je žiri odlučio kako je ta koja neće nastaviti daljnje natjecanje, Lara nije mogla suspregnuti suze.



''Mislim da sam ja sama kriva što sam evo ispala malo ranije, nisam ni ja mislila da ću ispastI tako brzo, ali ok, zadovoljna sam sa svime što sam napravila, ne žalim, naravno da sam mogla bolje, meni je presudio inćun kojeg sam malo veće izrezala'', ispričala je Lara Biloš.

Osvojiti mjesto u daljnjem natjecanju postaje sve teže. Čokolada i mozak nisu bili najsretnije spajanje nespojivog za Ana-Mariju Cuglin, koja se također oprostila od MasterChefa.



''Ja sam prezadovoljna, malo nisam imala sreće, ali nema veze mislim da je top 10 stvarno veliki uspjeh'', rekla je Ana-Marij.

Velik uspjeh otvarila je i Antonia Mikac.



''Moje je iskustvo zaista bilo hvalevrijedno u svakom pogledu, upoznati toliki broj ljudi i živjeti sa ljudima različitih karaktera, biti pod kamerama uz to učiti i dizati se na neki drukčiji nivo'', rekla je Antonia Mikac.

Ponosne su na to što su dobile priliku pokazati svoje znanje i ljubav prema kuhanju. Svaku pohvalu, ali i kritiku pamtiti će zauvijek, ali i sve šti su ondje naučile. A iz ove avanture nose i lijepe uspomene.

''MasterChef avantura je nešto predivno, to ne mogu nikom prepričati, niti to može netko doživjeti, a da nije došao ovdje i to isprobao. Predobri ljudi, predobri prijatelji. Jedno iskustvo za cijeli život'', kaže Lara Biloš.



''Najljepše mi je bilo druženje sa svim ovim ljudima, definitivno ove ljude ću pamtit za cijeli život. Dobila sam nove prijatelje'', dodala je Ana-Marija.



''Nas 24 u kući, mislim da ćemo cijeli život ostat povezani na bilo kakvom nivou, bez obzira na razliku u godinama, drago mi je bilo družiti se sa svima njima'', rekla je Antonia.

Finalni tjedan sve je bliže, a u samom vrhu vide..



''U vrhu vidim tri osobe. Vidim sigurno Gaiu, Sarah i vidim sigurno Luku'', rekla je Ana-Marija.



''Svi su zaista dragi, svi imaju zaista jako puno znanja. Mislim da će presuđivat ovdje hladna glava'', dodala je Antonia.

Korak bliže tome ostvarit će već u sljedećem izazovu. Što ih ondje čeka ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

