Hari Mata Hari nakon deset godina u Lisinskom: ''Opet se svi vraćaju tim nekim starim imenima!''

Hari Mata Hari nakon deset godina nastupio je u Lisinskom. Za tri rasprodana koncerta u hrvatskom glazbenom hramu tražila se karta više. Publiku je doslovno doveo u delirij i dokazao koliko je zagrebačka publika željno iščekivala njegov povratak, a priču o svemu možete pogledati u prilogu IN magazina.

"Strah me da te volim", "Ružmarin", "Volio bih da te ne volim", "Ne lomi me", "Ja nemam snage", "Prsten i zlatni lanac" - nemoguće je nabrojiti sve bezvremenske hitove kojima je Hari Mata Hari odavno osvojio milijune srca širem regije. Nimalo ne čudi da je i zagrebačku publiku, pred kojom nije nastupao cijelo desetljeće, na tri rasprodana koncerta doslovno doveo u stanje transa.

''Kao da ova nova muzika jače dolazi, ali brže odlazi, pa onda nekako ti stari klasici... Ja nas zovem muzejski primjerci, opet se vraćaju svi nama.. tim starim nekim imenima. Dobre pjesme, dobara stara slava, uvijek je dobra formula.", smatra Hari.

Harija uz Zagreb ne veže samo vjerna publika.

"Ima mnogo toga. Imam mnogo ljudi, prijatelja. Živio sam u Zagrebu na Maksimiru dvije godine kad se sticala slava. Snimali smo sve albume ovdje. Zagreb je golemo kriv sto smo mi napravili te pjesme, sve se rađalo tu i u studijima, tako da je neka prirodna veza sa Zagrebom i zagrebačkom publikom ..."

Davne 2006. Hari Mata Hari na Eurosnogu s Lejlom je osvojio visoko treće mjesto i time postigao najbolji plasman BiH u povijesti. No sigurno dosad niste znali da su dio Lejle trebali biti stihovi jednog od najvećih hitova Halida Bešlića.

"Lejla je krenula kao mali motiv, pa je tekstopisac Peco, moj došao sa idejom tko bi rekao čuda da se dese, tako je krenuo tekst na njegov prijedlog da rijeka mostove odnese, onda smo rekli pametuješ previše u prvom dijelu, daj malo atmosfere neke. Nešto polje, mirisa... I onda taj dio ostane za Miljacku od Halida Bešlića...", ispričao nam je.

Gromoglasni pljesak prolomio se dvoranom i kad se na pozornicu popeo trinaestogodišnji Ajdin Osmanović, maleni slavuj iz Srebrenika, kojeg mnogi nazivaju čudom od djeteta. Uz pranju svojeg profesora na klaviru, zapjevao je legendarnu pjesmu Jadranke Stojaković "Što te nema":

"Osjećao sam se sretno i sada se osjećam sretno jer kada sam vidio da je dovrana puna i kada su svi pjevali, meni je bilo lijepo i zahvaljujem se Hariju što mi je pružio priliku da nastupim na njegovim koncertima.", govori Ajdin Osmanović.

"Meni liči na mene kad sam bio malo dijete i kad sam bio čudo od djeteta pod navodnim znacima i to me inspiriralo da mi on bude gost na koncertima iako ja imam more dueta, ali svi su već pjevali na mojim koncertima, pa bi se ponavljali, ovo je više originalno i meni srcu vezano.", kaže.

Publika u Lisinskom dugo će pamtiti spektakl koji im je priredio Hari Mata Hari, ali i njegov maleni gost.

