Alen Islamović s ljubavi svog života već je 45 godina: ''Ona je iznijela najveći teret!''

Njegov glas obilježio je neke od najvećih hitova domaće rock scene, a s Bijelim dugmetom i Divljim jagodama stvarao je glazbenu povijest. Alen Islamović danas uživa u obiteljskom životu, ali ne odustaje od turneja – nakon dvije rasprodane arene, Bijelo dugme najavilo je i treću. Kako gleda na današnje koncerte, kakav je djed te zašto svoju suprugu smatra najvažnijom osobom u životu, otkriva naš Hrvoje Krolo za IN magazin.

Desetljećima na sceni, nebrojeni hitovi i brojni obožavatelja – Alen Islamović nezaustavljiv je i danas. Iako priznaje da mu je snijeg oduvijek bio draži od mora, ljubav prema Jadranu pronašao je posljednjih godina.



"Ja sam ljubitelj mora od kad sam postao vlasnik jedne vikendice na Viru i onda sam se zaljubio i u Vir. Idem često, ako ništa uhvatim malo sunca, uzmem metlu pa malo počistim i provjetrim. Volim more i volim ribariti na moru'', priča.

Ali, odmora za njega nema puno. Povodom 50 obljetnice benda i velikog interesa, Bijelo dugme će čak tri večeri nastupati u Areni.



''Rasprodali smo 28. i 29. ožujka, a jučer mi je javljeno ako se budem negdje pojavljivao u medijima da kažem da smo otvorili i treći koncert, 30. ožujka. Čak je i nas iznenadilo da ćemo imati 3 arene."



Za Alena, ovo je potvrda da su pjesme Bijelog dugmeta i dalje bezvremenske, a publika svih generacija.



"To je fascinantno. Kad dođem na neki koncert, mi primijetimo bake i djedove, primijetimo očeve i majke i primijetimo unučad. Živim u Zagrebu pa izađem obavezama u neke dućane da kupim pa me zaustave pa pitaju – nećete vjerovat Alene ali mi kompletna porodica idemo – ma gdje idete? – Ma idemo na koncert! Klinci hoće da čuju pjesmu od B.D. kad sam se ja zaljubio u baku''.



Njegov put do glazbene legende krenuo je hitom Motori, a ulaskom u Bijelo dugme doživio je vrhunac glazbene slave. Tisuće obožavatelja pratilo je svaki njihov korak, a on se prisjeća kako je bilo nositi titulu frontmena jednog od najvećih bendova ovih prostora.

"Kad su Divlje jagode izdale album Motori, tad je krenula velika revolucija na ovim prostorima – bivše države. Taj album je ostavio veliki trag. Kad se pojaviš u tako velikom bendu Kao što je Bijelo dugme 86. godine to je bilo ludilo to nema ko me nije čuvao i ko me nije pazio. Goran je uvijek znao reći – samo mi čuvajte pjevača o nama drugima nemojte voditi računa''.



A dok publika na koncertima s njim pjeva "Ružica si bila", "Đurđevdan", "Bitanga i princeza", njegova najveća publika kod kuće su – unuci, priznaje, to je posebna ljubav.



"Mene kad ne vide tri, četiri dana i kad se pojavim šta god da traže – sve može, nema ništa da ne može. Kad se vratim u Zagreb onda me zovu telefonski jesam li se vratio, jesam li dobro i odmah je pitanje – deda šta si nam donio? Za njih troje uvijek nešto treba bit. To je extra ljubav, to je velika količina ljubavi''.



No, kroz cijelu karijeru, najveća podrška mu je supruga. Upoznali su se kad je ona imala samo 16 godina, prošli su kroz sve – od rock ludila do obiteljskog mira, a za njega je ona stup cijele obitelji.

''Ona je u suštini i kad su došla djeca sve držala pod kontrolom, čak je držala i mene pod kontrolom. Hvala joj za to jer ona je iznijela najveći teret. Biti uz mene cijelo vrijeme i vjerovati u to što radim pružati mi potporu i kad je bilo najgore'', poručio je Alen supruzi.



Tri Arene, nebrojeni hitovi i publika koja ne odustaje – Bijelo dugme ostaje jedan od najvećih bendova regije. A Alen Islamović, i nakon desetljeća na sceni, i dalje živi rock & roll punim plućima.

