Glumica s titulom najljepše Hrvatice napokon je ispričala kako provodi zajedničke trenutke s novim partnerom!

Tara Thaller, nakon razvoda ljubi plesača Matea Cvenića i sada je napokon ispričala kako provode zajedničke trenutke. Pobjednik ''Plesa sa zvijezdama'' influencer Marco Cuccurin uskoro će objaviti novu pjesmu. Tara i Marco otkrili su za In magazin i bi li njihove biografije bile zanimljivo štivo za čitanje.

Izuzmemo li vjerske i političke, neke od najprodavanijih knjiga svih vremena su Don Quijote, Gospodar prstenova i Mali princ. Hrvati obožavaju beletristiku, no nismo ni blizu liste nacija koje najviše čitaju. Kakvi su čitači Tara Thaller i Marco Cuccurin?



''Heeeh, a nećemo se lagat! Ja ne volim lagat pa ću ti iskreno reć. Činjenica je da sam puno više vizualni tip pa ću rađe pogledat seriju ili film, na kraju krajeva bavim se društvenim mrežama, sve je to nekako povezano, ali nije da ne pročitam nitša u godini pa bih rekao da je i dalje OK'', priznao je Marco Cuccurin.



''Kad krenem čitat, onda ide knjiga za knjigom i uživam stvarno u dobrim knjigama, ali problem je to staviti negdje u svoju rutinu, redovno čitati i ostaviti vremena za to'', otkrila je Tara Thaller.



''Ja ti ne volim iskreno romane, ne volim ljubiće, ne volim ništa takvo. Volim životne filozofije, savjete, lifecoaching ili biografije ljudi'', dodao je Marco.



Koliko sočne bi bile njihove autobiografije?



''Svašta bi se našlo. Moja autobiografija...ja iskreno kažem da ću nekad to možda i napraviti, stvarno to je jedna od ideja, ja mislim da je to ideja mnogih umjetnika jer imaš osjećaj da koliko god pričaš, nikad ne ispričaš sve i kako ćeš najlakše nego kroz knjigu'', kaže Marco.



''Ja nisam baš tip osobe koja voli previše svoje intime dijeliti, tako da bi moja autobiografija bila bezvezna'', kaže Tara.



''Stvarno imam osjećaj da ljudi misle da sam sve već rekao i podijelio, ali zapravo je to mali djelić mog života i pozitivnih i negativnih stvari'', kaže Marco.



''A da sam imam neki fascinantni život ne bih rekla!'', kaže Tara.



''Mislim da bi bila knjiga zanimljiva, možda za 5-6 godina budeš čitao moju autobiografiju'', rekao je Marco.



U ljubavnom poglavlju Tarine biografije za 2023-u sve pršti od sreće i zadovoljstva. Ne skriva sreću s partnerom iz Plesa sa Zvijezdama Mateom Cvenićem. Kako nakon showa provode zajedničke trenutke?



''Pa svakako. Sad je bilo ljeto pa malo šetnje, more, sladoled, restorani, pa malo doma, valjda normalno kao svi normalni ljudi, lijepo je...'', kaže Tara.



A često i zaplešu! Tarin dečko profesionalni je plesač pa, htjela - ne htjela, ni nju ne zaobiđu redoviti plesni treninzi.



''Pa dosta često! Dosta često me tjera, čak i dnevnoj sobi, išla sam i na njegove grupe, malo sam bila na tečajevima koje drži u Zagrebu, i super mi je to'', otkrila je Tara.



Marco je nedavno, nakon dvije i pol godine, dočekao veliku promjenu u svojem životu - skinuo je aparatić za zube.



''Neću te lagat, čekao sam to...čekao, čekao i nikako dočekat... Ljudi su govorili ''Jop, sladak ti je taj aparatić''...lijepo je bit sladak, ali je još ljepše biti lijep tako da ću ti iskreno reć da se osjećam još bolje'', kaže Marco.



Uskoro se vraća i u glazbene vode, zapjevat će s Mijom Negovetić.



''Evo prvi singl s Mijom, sad je službeno, radimo na baladi tako da će biti i pjevanja, bit će svega. Balada, ali malo modernijeg žanra, malo ćemo dodati aranžmana da ipak to bude ono što publika danas traži, ali ne mogu ti otkrit više od toga jer onda se pocopram, kažem ''to će izać za mjesec dana'' i onda ne izađe, bolje rad u tiho, već sam iti ovako otkrio previše, tako da uglavnom - radimo!'', otkrio je Marco.



Marco je i strastveni zaljubljenik u make-up. Istražili smo koji su trendovi u šminkanju za muškarce.



''Joj, nema ti kod mene trendova, radi kako želiš, ali u suštini, najbitnija je glowy koža, da sve izgleda prirodno. Možda to meni baš i ne ide najbolje na svijetu jer ja ne volim prirodno, ali otom potom! Ali nekakav minimalizam je poželjan unazad godinu dana kao trend'', zaključio je Marco.

