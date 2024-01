Donosimo kako je nastala ideja za najgledaniju seriju u prošloj godini: ''Ima upita, od prijatelja, prolaznika...''

Dramske, kriminalističke ili pak humoristične, kakve god bile serije su te koje nas nerijetko prikuju za ekrane. U prošloj godini najgledanija serija bila je Kumovi, a kako je nastala ideja za ovu uspješnicu, kakav je proces nastajanja jednog scenarija te što autoricu serije gledatelji znaju pitati saznajte u prilogu In magazina.

Ovakve i slične situacije iz serije ''Kumovi'' kao što su u prilogu In magazina, svakako opuštaju i zabavljaju. Stotine su epizoda i tisuće stranica teksta iza njih, a sve je krenulo od ideje autorice Dee Matas.



''Pa ideje obično krenu od nekakve, jedne situacije ili jednog odnosa koji je meni osobno zanimljiv, ako me veseli, ako me zabavlja na bilo koji način, ako su mi likovi interesantni jer likovi jesu temelj svake priče, onda se to to dalje razgrađuje i naravno, pošto u ovom formatu ima puno više likova i puno više radnje onda se to suportira sa nekakvim stvarnim događajima'', govori Dea.

Iako se često kaže - svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna, mnogi se mogu prepoznati u omiljenim junacima.



''Slučajno je u smislu da se na nikog posebno ne referira, niti nosi osobitu poruku za stvarne situacije ili stvarne ljude kojima su se te situacije događale, ali da koristimo osobni život i osobna iskustva, to svakako'', kaže Dea.

Nadahnuće se traži u svakodnevnim situacijama. A često čuju i pitanje - što će se iduće događati?



''Ima upita, manje od prijatelja, više od susjeda, ovako prolaznika, ljudi na placu pitaju kad će Aljoša više ostavit onu svoju rastrošnu ženu i tako, ali to je znak da ljudi zaista prepoznaju te likove. Da ih osjećaju kao svoje kolege, djecu, rođake, poslodavce'', dodaje.

Na seriji Kumovi radi cijeli tim pisaca. Možda se na prvi pogled čini kao jednostavan posao, no ovaj proces to svakako nije. Nakon ideje, raspisuju se scenarij i dijalozi, zatim prolaze s redateljem, razmjenjuju se ideje, a onda se ide u produkciji i snimanje. A od 15. siječnja gledamo i novu sezonu.

''Mi smišljamo priču, scenu po scenu od ponedjeljka do srijede - 180 scena za 20 likova i onda u četvrtak oni vrijedno kući pišu, u petak je najmučniji dan, to je editiranje, uređivanje, mijenjanje i onda ide kolegama koji kući pišu, isto njih petero, pišu svatko jednu epizodu i onda to urednica naša editira'', objasnila je Jelena Gotovac.



''Svaki mladi redatelj, svaki mladi autor, svaki mladi pisac treba proći telenovelu ili dramsku seriju koja ima jako puno epizoda jer se tamo jako puno stvari može naučiti, nauči se jako brzo razmišljat, nauči se u kriznim situacijama doći do rješenja'', govori Andrija Mardešić.

Pisci su najčešće daleko iza kamera stoga se događa da ih čak ni kolege ne prepoznaju.



''Protekle dvije sezone kad sam bila urednica scenarija od kuće sam i nekoliko puta sam se zbog scena čula s glumicom Barbarom Vicković koja glumi lik Anđele, sad smo se mi preko telefona posebno sprijateljile i ja dođem jedan dan u produkciju i ja se srdačno javim Anđeli, Barbari ja si mislim kako ova žena mene ne zna i onda skužim da me ne može znat jer me nikad nije vidjela'', govori Jelena.

Zahvaljujući radnji i zanimljivim likovima, Kumovi su bili i najgledanija serija u prošloj godini.



''S Kumovima se dogodila zaista ta neka sjajna kemija, gdje je ono što je zamišljeno u glavi, kad pogledaš na ekranu se čak iznenadiš koliko je bolje'', dodala je.

I ove godine Kumovi su nominirani za Zlatni studio u kategoriji najbolje serije.



''Nema ključa za uspjeh, ovu seriju su ljudi prepoznali čini mi se iz niza nekih sretnijh okolnosti prvenstveno kreće sve naravno od ideje, ali kasnije i sjajan pisački tim i sjajan cast koji je te likove prepoznao, tu se dogodio neki dobar transfer između nečeg što je primarno ideja pa je prerastao u realitet'', objasnila je Dea Matas.

Osim Kumova, u finalu nagrade Zlatni studio našli su se i Ivana Petrović, u kategoriji TV novinar godine. U kategoriji TV zabava, finalist je show 'Supertalent'. U drugi krug glasovanja u kategoriji najbolji reality show ušla je i Riba na torti. Za svoje omiljene TV formate i lica glasovati se može putem internetske stranice jutarnji.hr ili kupona objavljenih u Studiju Jutarnjeg lista.

