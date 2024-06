Vesna Pisarović progovorila je o samozatajnom suprugu s kojim je već 15 godina: ''Samo ljubav i poštivanje''

Vesna Pisarović poznata je po svojim bezvremenskim hitovima i na njezinim koncertima se uvijek traži karta više. Vesna je našem Hrvoju Kroli otkrila sve o novom singlu na kojem radi, tajnu uspješnog braka te razmišlja li o glazbenoj mirovini.

Grad Vrgorac ugostio je Vesnu Pisarović koja je svojim bezvremenskim hitovima dovela atmosferu do usijanja unatoč kišnoj večeri. Ovim krajevima, priznaje pjevačica, nije prošla gotovo 2 desetljeća, a posljednji put je bila u sklopu turneje s Dinom Dvornikom.



''Ludo je bilo, ludo i nezaboravno. Svaki je koncert bio drugačiji. Sjećam se dio koncerta sam pjevala ja, dio on, onda nam se pridružio i Boris Novković, ali to su bila neka druga vremena. Svako vrijeme nosi svoje neke i dobre strane i lošije, ali ovako sad ako me pitaš. Ovaj period za mene je lijep i razdoblje ove reinkarnacije pjesama Vesne Pisarović mi jako odgovaraju jer kao da sam tek sad sazrela za njih.''



Pet je godina prošlo otkad se nakon duge glazbene pauze ponovno vratila koncertima, i nije požalila. Jer njezina publika proživljava sve emocije kroz njezine pjesme. Iako privatno povučena i mirna, na pozornici Vesna daje svu svoju energiju.



''Zamisli da dođem na pozornicu k'o visibaba! To ne bi baš puno govorilo!'' govori kroz smijeh.

''To je normalno i to je druga persona, pozornica zahtijeva neku drugu energiju i zamisli da sam sad ista kao i na pozornici do isto ne bi bilo dobro. Ne bi me mogao kamerom uhvatiti ali i s mikrofonom bi imao problema'', rekla je.

Simpatična pjevačica kaže, kako u svojih 30 godina, koliko se bavi glazbom, ništa ne bi mijenjala jer njezin je put išao upravo onako kako je ona i zamislila. Ostavila je velik glazbeni pečat pjesmama Jutro donosi kraj, Da sutra umrem, Dolje na koljena, Da znaš, no vrijeme je, kaže Vesna, za novu glazbu.



''To je nova i velika vijest tako da spremna sam izrazit se ponovno. Vesna na koju ste naučili kroz teenagerske pjesme, ja sad više ne mogu sa svojih 40 i nešto stati u te okvire. Ali mogu ih ponovno pjevati i prisjećati se tih emocija i ponovno ih proživjeti iz nekog drugog ugla, ali naravno da to neće biti više te iste pjesme. Iza mene je puno godina jazza i neke ljestvice smo malo podigli tako da se nadam da će to biti jedan kvalitetan pop i drugačiji zvuk.''



Ljetna turneja Vesni je već započela, glazbeni kalendar je prepunjen pa se postavlja pitanje - dosadi li joj katkad takav tempo?



''Nekad u snu sanjam da mi dojadi ali ujutro se probudim i jedva čekam da opet krenem. Ne, naprosto ne.''

Stoga ni o mirovini još ne razmišlja.

''Ja sam rekla da bi htjela da se moj kraj dogodi na pozornici i jedan moj omiljeni saksofon glazbenik Warne Marsh je umro svirajući tako da bi i ja to hitjela, ili u snu.''



Iako svoj privatni život čuva daleko od medija, Vesna nam povodom 15. godišnjice braka otkriva tajnu duge ljubavi s Ozrenom Pupovcem.



''Naprosto samo ljubav i poštivanje i razumijevanje i to je to'', govori skromno.

A je li teško biti suprug Vesne Pisarović?

''Ne znam, to morate pitati njega!''

''Moj tempo nije teško pratiti, ja sam u stvari vrlo jednostavna jer tu su samo putovanja i povratci kući'', govori.



A mi s nestrpljenjem čekamo čuti nove Vesnine pjesme u koje je utkala emociju, ali i svoje bogato glazbeno iskustvo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Žera iz Crvene jabuke ponosno priznaje da su kćeri naslijedile njegov gen: ''Još nisu izgubile volju!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zgodna Minea u ljetnoj haljini pokupila je sve simpatije, njezina vitka figura prava je motivacija za ljeto!