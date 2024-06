Žera iz Crvene jabuke ponosno priznaje da su kćeri naslijedile njegov gen: ''Još nisu izgubile volju!''

Čak 40 godina prisutni su na regionalnoj glazbenoj sceni. Kultna Crvena Jabuka će velik jubilej proslaviti na, za njih, najbolji mogući način – koncertima u čak 40 gradova diljem Europe. Frontman grupe Dražen Žerić Žera razgovarao je s našom Dijanom Kardum o karijeri te otkrio pjevaju li njegove kćeri, ali i detalje novog albuma.

Iz istog grada u kojem je sve i počelo, Crvena jabuka iduće godine kreće na svoju veliku turneju. 25. siječnja zasvirat će u Sarajevu.

''Tako da ćemo mi dat sve od sebe da to bude u pamćenju i bit će lijepa atmosfera i lijep koncert'', govori Žera.

Crvena Jabuka jedan je od najdugovječnijih bendova na ovim prostorima. Bend je osnovan u Sarajevu 1985. godine. Originalnu postavu činili su Dražen Ričl, Zlatko Arslanagić, Dražen Žerić, Aljoša Buha i Darko Jelčić.

''Bili smo djeca, mi smo došli u Zagreb prvu ploču radit na Zelengaju gore kod Smoleca, dva različita doba, mi smo krenuli te 80-ih godina bezazleno, Zvečka, Kavkaz, Lapidarij, Saloon. Prošli smo kroz godine nismo nikad trendove pratili, ta je pjesma presudila što je puna ljubavi, iskrene emocije, pa je to recept možda za ove mlade koji ne vole da se puno slikaju ko ja, ako ima emocije nek' se bave muzikom.''

Nanizalo se uspomena u gotovo 40 godina dugoj karijeri.

''K'o da film režiraš, prvi koncert samostalni, dakle mi smo krenuli '85., onda su išle svirke dakle Đavoli, mi, to nije bio koncert samostalni - išli smo s tri pjesme i onda se radila druga ploča i bio je dogovoren prvi naš samostalni koncert i tu se dogodila nesreća, izgubili smo dva člana. Onda je Split druga ploča i onda je odluka bila da uopće ne radimo. Onda je publika, to je bilo bez interneta, bez svega pisala da to ide dalje. To se prodala odmah ta druga ploča. '88. je sve krenula pa je ponovno stalo kad je rat krenuo. Pa smo '94. izašli iz Sarajeva'', rekao je.

Mnogi bezvremenski hitovi stali su u glazbenu biografiju Crvene jabuke. Dirlija, Volio bih da si tu, Nekako s proljeća, Tuga, ti i ja, Vjetar se vezat ne može te mnoge druge - pjesme su uz koje su odrastale generacije. No među njima i Žera ima jednu ipak malo dražu od drugih.

''Previše je pjesama, ja sam baš rekao najgore je što je sve copy paste, ja više ne želim govorit ništa što sam govorio prije 40 godina. Ja ću reć' Tugo nesrećo i zbog Dražena Ričula i tako dalje ali i po koncertima ta pjesma i Dirlija, fascinantno je ali ne znam tajnu zašto je to tako. Malo prije je neka curica bila koja ima, s majkom došla ima 8 godina, koja ti je najdraža pjesma kaže Tugo nesrećo. Moja djeca kad su mala bila isto čudan izbor imala - Uzmi ako hoćeš ti, Tugo nesrećo'', otkriva.

Legendarni Žera svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Već 16 godina je u braku sa suprugom Barbarom, a ima i blizanke Petru i Mareu. Obitelj ga je pratila pri najavi turneje, a možda se pridruže i na nekom od koncerata.

''Mogu oni sa mnom ići, idu kad je raspust. Zadovoljan sam normalno.''

Ponosni tata kaže kako i kćeri imaju glazbeni gen.

''Ja ne trebam njih ništa, trenutno još uvijek nisu izgubile volju, idu u Zvjezdice pjevaju kod Šljivca. Znamo kako je Šljivac temeljit, treba čuvat neke mlade teenagerice na okupu, dva puta tjedno probe, ja mu skidam kapu.''

Nedavno je bend objavio i novi album pod nazivom Mirišu jabuke. A naslovna pjesma već je našla put do publike.

''Svake dvije godine postoji ta neka masa pjesama što ćemo snimat, onda možda bude neka veća pauza u diskografiji, ali dok god su pune emocije, elana, dok prave pjesme dobre ova ekipa koja radi s nama pokušat ćemo držat taj tempo.''

Novi album je najbolji početak najave velike slavljeničke turneje ovog legendarnog benda.

