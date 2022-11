Tereza Kesovija nesebično pomaže stanovnicima Banije: ''Ti ljudi su zaboravljeni, nemaju ni drva za ogrjev, duša me boli''

Tereza Kesovija u listopadu je proslavila 84. rođendan. I u devetom deseteljeću veseli se svakom koncertu, a aktivna je i kad je humanitarni rad u pitanju pa uvelike pomaže stanovnicima potresom pogođenih područja na Baniji. Što je najviše ljuti kad su u pitanju sudbine tamošnjeg stanovništva te zašto nikad nije dopustila slavi da je promijeni, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać za In magazin.

Tereza Kesovija krajem listopada nekoliko dana provela je na liječenju u Klinici za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' zbog jake upala potkožnog tkiva na nozi, a ti su problemi sada iza nje.

''Zdravstveno sam sasvim ok u odnosu na prije nekoliko dana kad nisma bila baš sasvim ok'', rekla je Tereza o čijem se boravku u bolnici puno pisalo.

''Ma je, to je u jednu ruku dokaz kako me publika jako voli, ali ja nisam htjela iz toga praviti neki show, kao Tereza u bolnici pa što onda koliko je tisuća ljudi u bolnicama s ozbiljnim boleštinama. Optimizam ako nije prisutan ne valja ništa, moraš vjerovati u sebe, ali moraš imati oko sebe ljude koji te uvjeravaju da moraš vjerovati'', govori Tereza.

Njezina najveća potpora su prijatelji i obitelj.

''Ja ne bi sebe nazvala bakom nego prijateljicom moje unuke, ona je odrasla to je sad već mlada krasna žena'', govori Tereza.

A kakva je kao svekrva?

''Ja msilim da sam najbolja koja postoji. To moja snaha zna. Ona je netko tko ne propusti ni jedan dan da me ne nazove i pita kako sam, to je vrlo lijepo'', priča Tereza.

U to koliko je veliko Terezino srce, uvjerili su se mnogi. Puno pomaže ljudima koji su stradali u potresu na Banovini.

''Da, to je nešto zbog čega me duša boli, duša me boli što postoje ljudi koji bi mogli nešto napraviti, a ne rade ništa i to je strašno. Obilazila sam ih bezbroj puta. Ljudi nemaju ni drva za ogrjev i onda još najgore što im se dogodi pokradu im drva iz njihovih vlastitih šuma'', priča Tereza.

Ogorčena je što stanovnici potresom pogođenih područja još jednu zimu provode u kontejnerima.

''Kad je hladno je hladno, a kad je vruće je nesnosno, nemaš nikakvu obranu od sunca to je sarkofag metalni užas. Iskreno me duša boli kad dođem tamo i vidim da se tim ljudim ama baš ništa promijenilo nije. Baš su zaboravljeni'', priča Tereza.

Vlasnica više od 50 albuma, umjetnica s impresivnom inozemnom karijerom ni danas sebe ne vidi kao zvijezdu. Evo kako je ostala tako prizemljena.

''Zato što sam normalan čovjek rođen, što sam tako odgajana i u siromaštvu u jendostavnosti i prisnosti s ljudima i ne pada mi na pamet da budem prepotentna, na pada mi na pamet da kažem ja, ja, pa ja, Bog pa ja. Što ja sad moram dizati nos u nebesa. Po čemu sam ja posebna, dobro Bog mi je dao malo glasa, imam dušu, osjećam u toj duši ljubav za čovjeka, što mi više treba, a ljudi to prepoznaju'', zaključila je Tereza.

Prepoznaje publika već više od 60 godina iskrenu emociju u njezinu glasu svaki put kad zapjeva neki od svojih bezvremenskih hitova.

