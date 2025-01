Prije 42 godine s pjesmom ''Džuli'' bio je 4. na Euroviziji, a sad je snimio pjesmu sa sinom

Tvorac legendarnog hita "Džuli", Danijel Popović, i njegov sin Sebastijan snimili su zajedničku pjesmu. Kako ona zvuči otkrivamo u prilogu In magazina. Danijel Popović našoj je Juliji Bačić Barać priznao zašto se više ne prijavljuje na Doru te zašto ulogu djeda ne priželjkuje tako skoro.

Jedna od najvećih zvijezda bivše države, Danijel Popović, snimio je duet sa sinom Sebastijanom.

''Pjesma je bila potreba da se jednom prikažem javno sa svojim sinom, da mu dam vjetar u leđa da poleti. Svi koji su sa mnom radili su postali velike zvijezde, pa ajde malo da pomognem i njemu ako to uopće bude moguće'', govori Danijel.

Pjesma naziva "Odlazim" uskoro će biti i službeno objavljena, a vokali Popovića juniora i seniora sjajno zvuče zajedno. To je jedna obiteljska energija, lijepa, nešto što sam sanjao čitav život da napravim duet s ocem i, eto, dogodio se'', kaže Sebastijan.

A kad god snima duet, Danijel Popović dobro pazi na svaki detalj.

''Tu sam vrlo rigorozan i ne opraštam greške i vidim da li netko ima stvarno želju ili ne. Kod Sebastijana ne postoji volja da bi se potrudio oko gitare i tako dalje, to mu je ono 'ah, to neću, to mi nije potrebno.' On se više oslanja na svoj glas i to je u redu'', priča Danijel.

Smanjio je s godinama i savjete upućene sinu.

''Ja sam onako dosta svojeglav i uvijek gledam kako da napravim po svome, ali uvijek poslušam bar neki dio'', priznaje Sebastijan.

''Savjete sam davao, ali sam mu prestao davati jer je punoljetan i zna što radi, sad se oženio, ima mladu ženu'', kaže Danijel.

Krajem prošle godine Sebastijan se oženio, a s unucima bi njegov otac ipak pričekao.

''Ne, to se baš i ne veselim da bih nekog čuvao, nemam ja živaca za to, ja sam u punoj akciji, puno radim, pomažem mladim izvođačima da stanu noge, da pružim ruke nekom kome stvarno treba'', priznao je Danijel.

''Ja vjerujem da će ubrzo i da ćemo ubrzo gledati prinovu u obitelji Popović'', priča Sebastijan.

Premijerno su zajedničku pjesmu otac i sin izveli na događaju u organizaciji Sebastijanove majke, Danijelove bivše supruge, s kojom je i danas u dobrim odnosima.

Prije 42 godine na Euroviziji je s pjesmom "Džuli" osvojio 4. mjesto, a i kasnije je pokušavao prijaviti se na Doru, ali pjesme žiri nije prihvaćao.

''Više bih imao uspjeha kad bih slao pod pseudonimom što sam nekad radio. Kasnije sam se prijavljivao pod svojim imenom, ali niti jedna nije ušla u obzir. Zašto? Čim se pojavi ime Danijel Popović zna se da piše hitovi. To je to, vrlo jasno'', kaže Danijel.

Hit će, nada se, postati i pjesma "Utopija", koju je snimio s mladom srbijanskom pjevačicom.

''Vrlo je marljiva, snima, volio bih da uđe u Hrvatsku da je ljudi prepoznaju, zavole'', kaže.

''Nismo rođaci, iako svi misle da jesmo, i korijene iz Crne Gore, on je mene vidio na nekoj televiziji kako pjevam neku pjesmu uživo, njemu se to dopalo'', otkrila je Milica Popović Julija.

Ove godine proslavit će 70 godina, ali energije mu za nastupe i za snimanja novih pjesama ne nedostaje.

''Netko se bori za novac, skupe aute, a meni je važno da uživam u tome što stvaram'', zaključio je Danijel.

